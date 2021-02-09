Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

Цієї ночі хореограф знову опинився в лікарні

Хореограф Григорій Чапкіс, який ще місяць тому після виписки з лікарні погано себе почував, потрапив в реанімацію. У ніч на 9 лютого його забрала швидка і доставила в Київську міську клінічну лікарню. Про це сам артист сказав виданню "Гордон".

Після перенесеного запалення легень у Григорія Чапкіса почалися ускладнення. Діагноз ще невідомий, а поки артист перебуває в реанімації.

Григорій Чапкіс Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

"У мене скувало спину і ноги. Важко ходити та важко дихати. Тут дуже хороший персонал", – сказав Григорій Чапкіс.

Він додав, що швидше за все це залишкові наслідки від пневмонії, через які у нього скувало ноги й спину.

Крім цього, за час хвороби хореограф дуже сильно схуд.

Раніше Григорій Чапкіс вийшов на зв'язок, коли отримав негативний тест на коронавірус. Хореограф поскаржився, що після такої кількості уколів йому "нема на чому сидіти".

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