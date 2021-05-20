Украинские звезды в День вышиванки хвалятся своими нарядами. Мы выбрали самых стильных

Посмотрите на оригинальные вышиванки Лилии Ребрик, Камалии, Тараса Тополи, а также команды "Дизель шоу"

Лилия Ребрик и Камалия вместе с семьей в вышиванках Фото: Сегодня, instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/kamaliyaofficial

20 мая отмечаем День вышиванки! В честь праздника многие украинские знаменитости хвастаются своими лучшими нарядами. Самый популярный, конечно же, классический стиль, но нашлись и те, кто решил немного поэкспериментировать с цветом и орнаментами.

Life Сегодня обращает ваше внимание на самые эффектные образы украинских звезд.

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик появилась в вышиванке с насыщенным фиолетовым орнаментом.

Певица Ирина Федишин в красном пиджаке.

Музыкант Тарас Тополя "засветился" на фоне киевских пейзажей.

Актеры "Дизель шоу" – один лучше другого.

Певица Камалия с супругом и детьми.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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