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Украинские звезды в День вышиванки хвалятся своими нарядами. Мы выбрали самых стильных

Сегодня, 13:55

Посмотрите на оригинальные вышиванки Лилии Ребрик, Камалии, Тараса Тополи, а также команды "Дизель шоу"

Лилия Ребрик и Камалия вместе с семьей в вышиванках
Лилия Ребрик и Камалия вместе с семьей в вышиванках
Фото: Сегодня, instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/kamaliyaofficial

20 мая отмечаем День вышиванки! В честь праздника многие украинские знаменитости хвастаются своими лучшими нарядами. Самый популярный, конечно же, классический стиль, но нашлись и те, кто решил немного поэкспериментировать с цветом и орнаментами.

Life Сегодня обращает ваше внимание на самые эффектные образы украинских звезд.

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Актриса и телеведущая Лилия Ребрик появилась в вышиванке с насыщенным фиолетовым орнаментом.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Певица Ирина Федишин в красном пиджаке.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Музыкант Тарас Тополя "засветился" на фоне киевских пейзажей.

Фото: instagram.com/tarastopolia

Актеры "Дизель шоу" – один лучше другого.

Фото: instagram.com/dizelstudio

Певица Камалия с супругом и детьми.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Кроме этого, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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