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Українські зірки розповіли про стереотипи, які їх дратують

Сьогодні, 19:53

Українські зірки вважають, що про ці стереотипи давно пора забути

Не вийшла заміж до двадцяти п'яти? У тебе немає дітей? Та ще й не вмієш готувати? Такі питання українські жінки часто можуть почути від інших людей, часом навіть малознайомих. Співачки і актриси розповіли програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24", які з цих питань і стереотипів їх дратують найбільше.

Співачка Оля Цибульська зізналася, що її дратує багато стереотипів.

"Стереотипи ... ммм, що жінка обов'язково повинна залежите від чоловіка фінансово, що красива жінка обов'язково тупа. Що потрібно напам'ять вивчити камасутру для того щоб бути щасливою в шлюбі ", – перерахувала співачка, що її дратує.

Оля Цибульська
Оля Цибульська
Фото: instagram.com/cybulskaya

Також співачка згадала історію, яка з нею сталася, коли вона тільки почала стала їздити за кермом.

"Перший рік звичайно тупіла, як будь-яка нормальна людина, не тільки жінка. І одного разу вискочив чоловік і почав махати кулаками перед лобовим склом і кричати: "насосала" Я кажу: "а так можна було?", він розгубився ", – розповіла Цибульська.

А ще багатьох дратують банальні подарунки. Так що якщо у вас з фантазія не дуже, але хочеться порадувати близьких – подивіться наш календар подарунків.

Акторку Наталку Денисенко також дратує стереотип, що жінка сама не може купити машину.

"Всі мої подружки і я в тому числі купили себе машину за свої гроші, ми працювали, старалися", – розповіла актриса.

Денисенко Наталка
Денисенко Наталка
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артистці також не подобається, коли лізуть в особисте життя, питання про дітей і заміжжя вона вважає пережитками минулого.

"Кричать, що жінок має народити дитину, вийти заміж. Вийшла заміж, а коли діти. Народила, а коли другий. Ось у мене це теж популярний питання, коли за другим ", – поділилася Наталка

Співачці Jerry Heil не подобається, що багато хто вважає жінку лише "берегинею вогнища" і що вона не здатна сама заробляти день.

"Я знаю, що часто дівчата чують на свою адресу, що не в змозі заробити. 100%, ти комусь яким чином в сексуальному плані допомогла, теж зробила добру справу. Тому тобі теж допомогли ", – зізналася артистка.

Співачка Jerry Heil
Співачка Jerry Heil
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Jerry Heil не розуміє, чому є такі стереотипи.

"Чому ми в цьому плані не рівні з чоловіками? Хто взагалі придумав цей стереотип, чого ми тільки "берегині" родинного вогнища, а не ще просто людина, яка може собі дозволити працювати і заробляти ", – сказала співачка.

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Раніше українські зірки поскаржилися на хейт в соцмережах.

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