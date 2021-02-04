Зірки, які боялися народжувати

Українські зірки розповіли свої історії

Іноді новина про вагітність викликає не радість, а паніку . Тому що деякі жінки відразу починають думати про пологи. Причин, чому виникає такий страх може бути кілька – попередній досвід, розповіді подруг, історії в Мережі. Герої наші добірки зізналися журналістам програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", чому вони боялися народжувати.

Коли дружина Андрія Джеджули Юлія Леус дізналася про вагітність, то відразу вона подумала про пологи. Вперше Юля стала мамою в 18 років і у неї були дуже складні пологи і тепер вона боїться, щоб цей досвід не повторився.

"Дрібниця, але дуже боюся. Я пам'ятаю, як це було в 18 років. Як це боляче, як я від цього відходила ", – розповіла дружина Джеджули.

Юлія Джеджула Фото: instagram.com/yla__yla

Вдруге народжувати боялася і Світлана Тарабарова . Співачка пам'ятає, як у неї проходили перші пологи.

"Івана (син співачки) ми народжували разом з чоловіком 23 години і це було дуже боляче і дуже довго", – згадала артистка.

Світлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

А співачка Оля Цибульська почала боятися пологів після спілкування з подругами.

"Є ж купа історій, плюс зараз на YouTube можна надивитися чого завгодно. І у мене подруги, які паралельно були вагітні, скидали відео: "ти бачила цей треш?", – розповіла співачка.

Щоб не накручувати себе зайвий раз Оля вирішила не дивитися відео пологів.

Оля Цибульська Фото: instagram.com/cybulskaya

Слава Камінська любить пожартувати, але ось під час першої вагітності їй було не до веселощів. Співачка дуже боялася народжувати.

"Я боялася, що буде щось з дитиною не те, що будуть якісь патології. Тому що я першу дитину народила в 30 років, чомусь мені здавалося, що це пізно ", – зізналася Слава.

Співачка Слава Камінська Фото: instagram.com/babaslavka

Тривалий час для балерини Катерини Кухар на першому місці була робота, але її чоловік Олександр Стоянов дуже хотів дітей. Балерина довго не могла зважитися на народження другої дитини, адже боялася втратити форму. У попередньому шлюбі під час вагітності сином Тимуром вона погладшала на 13 кілограмів. А зайва вага – страшний сон кожної балерини.

"Гормональний фон повністю змінюється. Деякі дівчатка стають худенькими, ті, хто були повненькими. А ті, хто були худенькими, іноді стають дуже повненькими і закінчують з кар'єрою. Ось так. Такий ось жереб", – пояснила свій страх балерина.

Але після пологів Катерина швидко прийшла в форму.

Катерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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