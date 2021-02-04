Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірки, які боялися народжувати

Сьогодні, 19:08

Українські зірки розповіли свої історії

Іноді новина про вагітність викликає не радість, а паніку . Тому що деякі жінки відразу починають думати про пологи. Причин, чому виникає такий страх може бути кілька – попередній досвід, розповіді подруг, історії в Мережі. Герої наші добірки зізналися журналістам програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", чому вони боялися народжувати.

Коли дружина Андрія Джеджули Юлія Леус дізналася про вагітність, то відразу вона подумала про пологи. Вперше Юля стала мамою в 18 років і у неї були дуже складні пологи і тепер вона боїться, щоб цей досвід не повторився.

"Дрібниця, але дуже боюся. Я пам'ятаю, як це було в 18 років. Як це боляче, як я від цього відходила ", – розповіла дружина Джеджули.

Юлія Джеджула
Юлія Джеджула
Фото: instagram.com/yla__yla

Вдруге народжувати боялася і Світлана Тарабарова . Співачка пам'ятає, як у неї проходили перші пологи.

"Івана (син співачки) ми народжували разом з чоловіком 23 години і це було дуже боляче і дуже довго", – згадала артистка.

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова
Фото: instagram.com/tarabarova

А співачка Оля Цибульська почала боятися пологів після спілкування з подругами.

"Є ж купа історій, плюс зараз на YouTube можна надивитися чого завгодно. І у мене подруги, які паралельно були вагітні, скидали відео: "ти бачила цей треш?", – розповіла співачка.

Щоб не накручувати себе зайвий раз Оля вирішила не дивитися відео пологів.

Оля Цибульська
Оля Цибульська
Фото: instagram.com/cybulskaya

Слава Камінська любить пожартувати, але ось під час першої вагітності їй було не до веселощів. Співачка дуже боялася народжувати.

"Я боялася, що буде щось з дитиною не те, що будуть якісь патології. Тому що я першу дитину народила в 30 років, чомусь мені здавалося, що це пізно ", – зізналася Слава.

Співачка Слава Камінська
Співачка Слава Камінська
Фото: instagram.com/babaslavka

Тривалий час для балерини Катерини Кухар на першому місці була робота, але її чоловік Олександр Стоянов дуже хотів дітей. Балерина довго не могла зважитися на народження другої дитини, адже боялася втратити форму. У попередньому шлюбі під час вагітності сином Тимуром вона погладшала на 13 кілограмів. А зайва вага – страшний сон кожної балерини.

"Гормональний фон повністю змінюється. Деякі дівчатка стають худенькими, ті, хто були повненькими. А ті, хто були худенькими, іноді стають дуже повненькими і закінчують з кар'єрою. Ось так. Такий ось жереб", – пояснила свій страх балерина.

Але після пологів Катерина швидко прийшла в форму.

Катерина Кухар
Катерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, чому українські зірки потрапляли до поліції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Відверті фото зірок, які всі обговорюють Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео За крок від смерті: зірки, які ледь не загинули в ДТП
Світлана Тарабарова Оля Цибульська Катерина Кухар Зірковий шлях Слава Камінська
Реклама

Новини партнерів

Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Популярні статті

Сьогодні, 16:47Фаново

День закоханих: хто такий Валентин та чи був він сам закоханий

Сьогодні, 13:15Здорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

Сьогодні, 09:30Зірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

Вчора, 18:00Смачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

Вчора, 17:35Зірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Вчора, 17:27Психо

Що робити 14 лютого, якщо ви без пари: п'ять ідей

Вчора, 11:40Зірково

Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео)

Вчора, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоСмачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

2 лютогоЗірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

2 лютогоEvents

Іменини Інни: привітання з днем ангела

2 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

2 лютогоФаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

Новини партнерів

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Топ-5 самых сексуальных волейболисток Украины
Топ-5 самых сексуальных волейболисток Украины
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти