Пікантні історії: українські зірки розповіли про секс на одну ніч

Дізнайтеся, як українські артисти ставляться до випадкових зв'язків

Відносини на одну ніч – тема, яка викликає суперечки. Хтось "за", хтось "проти". Як до випадкових зв'язків ставляться українські зірки з'ясовували журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Співачка Оля Цибульська вирішила не давати конкретної відповіді.

Співачка і ведуча Оля Цибульська Фото: прес-служба

"Я думаю, що дуже часто з любові виходить секс, а з сексу може вийти справжня любов на все життя. Тому все залежить від того, які люди зустрілися і в якій точці ", – розповіла співачка.

До одруження пригоди на одну ніч були у танцюриста Жені Кота.

Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

"Я не прокидався ніколи ні з ким. Я їхав. Було і в готелі, і гостях ", – згадав танцюрист.

Співак EL Кравчук вважає, якщо чоловік відповість на питання "ні" – він збреше.

EL Кравчук Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"Я вам раджу ці питання ставити дівчатам. Тому що кожен чоловік, який скаже вам, що такого не було, він бреше. Ось так, така відповідь, і питайте далі дівчат", – поділився своєю думкою співак.

Травесті-діва Монро вирішила згадати одну історію, яка у неї була.

Монро Фото: Іван Марчук, Сьогодні

"Прийшла до нічного клубу така вся розфуфирена, і моя подружка з чоловіком сиділа. Я прям відчула цю хімію, опинилася в одному дуже такому фешенебельному готелі. Поїхала продовжити бесіду приємну. Але в підсумку пішла о 7 ранку ", – розповіла Монро.

Не проти тимчасового захоплення і кулінарний експерт Євген Клопотенко . Він зізнався, що у нього кохання може жити всього два дні.

"Ти дивишся на дівчину, закохуєшся в неї, ти просто її любиш. Ви разом можете займатися любов'ю. А потім ця енергія проходить. І виявляється, що це відчуття любові і відчуття крутого сексу – це дуже схожі речі ", – поділився Євген Клопотенко.

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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