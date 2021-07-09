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Важкий характер, АТО і конфлікт з Меладзе: 5 одкровень з нового інтерв'ю Анастасії Приходько

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
9 липня, 12:49
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Українська виконавиця чесно розповіла про свій характер, поділилася спогадами з дитинства, а також згадала конфлікт з Меладзе і поїздку в АТО
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько, яка раніше показала свою фігуру після пологів, дала чесне інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну в програмі "Сава +". Артистка розповіла про свого дідуся, про те, чому поїхала в Росію, як її хотіли викрасти в зоні АТО та інше.

Life Сьогодні зібрали п'ять найяскравіших одкровень Анастасії з інтерв'ю.

Про "важкому" характер

Слава Дьомін зізнався, що багато його знайомих перед інтерв'ю описали Приходько як "важку людину". Анастасія прокоментувала.

Багато хто думає, що у мене складний характер, що зі мною не можна розмовляти, що я психічно неврівноважена. Напевно, коли людина щира і відкрита, її часто одягають в якісь образи. Люди самі все придумують. Я ніколи не намагалася зробити з себе більше, ніж я є насправді. Я така, яка я є, – каже Приходько.

Анастасія зізналася, що рано стала дуже самостійною, тому їй довелося вчитися всьому самій. До 10 років її ростив рідний дідусь, він виховував її і прищеплював правильні цінності, але коли він помер, все змінилося.

Не стало якихось сімейних ритуалів кожної неділі, коли ми збиралися разом. Ми перестали ходити в Парк Вічної Слави, перестали їздити на Труханів острів, знайомитися з Києвом, – згадує артистка.

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія пояснила, що у неї є старший брат і більше уваги в сім'ї приділяли саме йому і його розвитку.

Більше уваги приділяли братові. Говорили, що він – чоловік, він повинен відбутися, а я просто вдало вийти заміж, – ділиться Приходько.

Про виступ на Євробаченні від Росії

Анастасія також розповіла, чому свого часу поїхала будувати кар'єру в Росії.

У нас не вміють цінувати своє. У нас, якщо людина кудись їде, починають кричати: "Ось, подивіться, він наш". А коли цей "наш" ходить і стукає в усі двері, його не сприймають. Так свого часу у мене сталося з "Євробаченням". Я поїхала в Росію і так далі...Коли почалася тут революція, я повернулася. Спочатку найбільше я хотіла поїхати від України, я хотіла виступати тут, стати відомою тут, – каже Анастасія.

Анастасія Приходько на "Євробаченні-2009"
Анастасія Приходько на "Євробаченні-2009" / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Приходько, їй відмовляли у співпраці більшість продюсерів і радіостанцій, які говорили артистці, що вона нібито не вміє співати.

Я не жаліюсь. Це виключно моя вина. Значить, я роблю щось не так. На щось не погоджуюся, під щось не підбудовуюся, – запевняє Приходько.

Про складні стосунки з Костянтином Меладзе

Анастасія відмовляється коментувати цей момент. Раніше в коментарі Life Сьогодні вона розповіла, що пережила нелегкий період під час співпраці з Костянтином Меладзе, але не стала вдаватися в подробиці.

Я розповім, коли я буду вже в похилому віці. Зараз це все розцінять як скандал під нову пісню, як Ані Лорак розповіла це все під свій тур. А коли люди зрозуміють, що ні піаритися, ні хайповати я не хочу, вони усвідомлять, що це правда, що мені було боляче, що мені прикро. Колупатися зайвий раз в душі на цю тему я не хочу, – зізнається співачка.

Костянтин Меладзе
Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Про АТО

Раніше Анастасія розповідала про те, що, коли вона виступала в зоні АТО в 2014 році, її хотіли викрасти бойовики. Тоді була створена спецоперація, щоб максимально убезпечити артистку від можливого нападу.

Це було з того боку. Я і зараз такої думки, але в той період я дуже голосно говорила, що я проти Росії, війни, проти Путіна. Мені здалося, що все з цим було пов'язано. Я тоді, якщо чесно, дуже злякалася, – каже Анастасія.

Анастасія Приходько зробила одразу кілька неожиданих визнань
Анастасія Приходько зробила одразу кілька неожиданих визнань / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Про алкоголь

Анастасія зізналася, що раніше вона нерідко дозволяла собі алкоголь, щоб впоратися з життєвими труднощами.

Я з тих, хто п'є, не тому що подобається, а щоб емоційно розвантажитися. Не було такого, щоб пляшечку пивка ввечері. Для мене це як ліки, напевно. Найбільше мене дратує "Давай келишок вина за вечерею". Якщо пити, так пити, а один келих – навіщо зайвий раз себе труїти? – каже Приходько.

За словами Анастасії, останній раз вона пила "для розвантаження" два роки тому, коли пішла з політики і її музична кар'єра не розвивалася.

Раніше ми писали про те, що Анастасія Приходько збирається взяти тримісячного син на зйомки шоу.

Дивіться повне інтерв'ю Анастасії Приходько:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула на стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є.

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