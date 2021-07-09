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Тяжелый характер, АТО и конфликт с Меладзе: 5 откровений из нового интервью Анастасии Приходько

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
9 июля, 12:49
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Украинская исполнительница честно рассказала о своем характере, поделилась воспоминаниями из детства, а также вспомнила конфликт с Меладзе и поездку в АТО
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько, которая ранее показала свою фигуру после родов, дала честное интервью ведущему Славе Демину в программе "Сава+". Артистка рассказала о своем дедушке, о том, почему уехала в Россию, как ее хотели похитить в зоне АТО и другом.

Life Сегодня собрали пять самых ярких откровений Анастасии из интервью.

О "тяжелом" характере

Слава Демин признался, что многие знакомые перед интервью описали Приходько как "тяжелого человека". Анастасия прокомментировала.

Многие думают, что у меня сложный характер, что со мной нельзя разговаривать, что я психически неуравновешенная. Наверное, когда человек искренен и открыт, его зачастую одевают в какие-то образы. Люди сами все выдумывают. Я никогда не пыталась сделать из себя больше, чем я есть на самом деле. Я такая, какая я есть, – говорит Приходько.

Анастасия призналась, что рано стала очень самостоятельной, поэтому ей пришлось учиться всему самой. До 10 лет ее растил родной дедушка, он воспитывал ее и прививал правильные ценности, но когда он умер, все изменилось.

Не стало каких-то семейных ритуалов по воскресеньям, когда мы собирались вместе. Мы перестали ходить в Парк Вечной Славы, перестали ездить на Труханов остров, знакомиться с Киевом, – вспоминает артистка.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия объяснила, что у нее есть старший брат и больше внимания в семье уделяли именно ему и его развитию.

Больше внимания уделяли брату. Говорили, что он – мужчина, он должен состояться, а я просто удачно выйти замуж, – делится Приходько.

О выступлении на Евровидении от России

Анастасия также рассказала, почему в свое время уехала строить карьеру в России.

У нас не умеют ценить свое. У нас, если человек куда-то уезжает, начинают кричать: "Вот, посмотрите, он наш". А когда этот "наш" ходит и стучится во все двери, его не воспринимают. Так в свое время у меня произошло с "Евровидением". Я поехала в Россию и так далее…Когда началась здесь революция, я вернулась. Изначально больше всего я хотела поехать от Украины, я хотела выступать здесь, стать известной здесь, – говорит Анастасия.

Анастасия Приходько на "Евровидении-2009"
Анастасия Приходько на "Евровидении-2009" / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Приходько, ей отказывали в сотрудничестве многие продюсеры и радиостанции, которые говорили артистке, что она якобы не умеет петь.

Я не жалуюсь. Это исключительно моя вина. Значит, я делаю что-то не так. На что-то не соглашаюсь, под что-то не подстраиваюсь, – уверят Приходько.

О сложных отношениях с Константином Меладзе

Анастасия отказывается комментировать этот момент. Ранее в комментарии Life Сегодня она рассказала, что пережила нелегкий период во время сотрудничества с Константином Меладзе, но не стала вдаваться в подробности.

Я расскажу, когда я буду уже в преклонном возрасте. Сейчас это все расценят как скандал под новую песню, как Ани Лорак рассказала это все под свой тур. А когда люди поймут, что ни пиариться, ни хайповать я не хочу, они осознают, что это правда, что мне было больно, что мне обидно. Ковыряться лишний раз в душе на эту тему я не хочу, – признается певица.

Константин Меладзе
Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Об АТО

Ранее Анастасия рассказывала о том, что, когда она выступала в зоне АТО в 2014 году ее хотели выкрасить боевики. Тогда была создана спецоперация, чтобы максимально обезопасить артистку от возможного нападения.

Это было с той стороны. Я и сейчас такого мнения, но в тот период я очень громко говорила, что я против России, войны, против Путина. Мне показалось, что все с этим было связано. Я тогда, если честно, очень испугалась.

Анастасия Приходько сделала сразу несколько неожиданных признаний
Анастасия Приходько сделала сразу несколько неожиданных признаний / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Об алкоголе

Анастасия призналась, что ранее она нередко позволяла себе алкоголь, чтобы справиться с жизненными трудностями.

Я из тех, кто пьет, не потому что нравится, а чтобы эмоционально разгрузиться. Не было такого, чтобы бутылочку пивка вечером. Для меня это как лекарство, наверное. Больше всего меня раздражает "Давай бокальчик вина за ужином". Если пить, так пить, а один бокал – зачем лишний раз себя травить, – говорит Приходько.

По словам Анастасии, последний раз она пила "для разгрузки" два года назад, когда ушла из политики и ее музыкальная карьера не развивалась.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Приходько собирается взять трехмесячного сын на съемки шоу.

Смотрите полное интервью Анастасии Приходько:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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