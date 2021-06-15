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Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі

Сьогодні, 09:51

Публічне прощання з артистом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів

Стало відомо, коли і де поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, коли і де поховають Григорія Чапкіса
Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Його син Грег Чапкіс, який проживає у США, повідомив, коли і де можна буде попрощатися з артистом.

Церемонія прощання з Григорієм Миколайовичем выдбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів. Вона буде відкритою для всіх бажаючих з 11 до 13 годин. Про це стало відомо з Instastories Грега.

Чапкіса поховають на Байковому кладовищі, а для його близьких влаштують поминальний обід.

Григорія Чапкіса поховають 18 червня
Фото: instagram.com/stories/gregchapkis

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Син Григорія Чапкіса також поділився деякими архівними знімками зі своїм знаменитим батьком. Грег написав, що буде за ним сумувати.

Грег Чапкіс опублікував фото зі своїм знаменитим батьком
Грег Чапкіс опублікував фото зі своїм знаменитим батьком
Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорій Чапкіс та його син Грег
Григорій Чапкіс та його син Грег
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс раніше розповів, що у батька "все почало відмовляти", але він тримався добре. Хореограф помер близько 22 години вечора і поруч з ним були його дочка Лілія та дружина Міла.

"Ми ще всі в шоці. Помер, бо старенький. 91 рік людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", – поділився син Чапкіса.

Грег Чапкіс планує прилетіти зі США на похорон батька.

Хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року – дивіться відео:

Нещодавно старша внучка Чапкіса поділилася зворушливими фото з дідусем із сімейного архіву.

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