Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі
Публічне прощання з артистом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів
Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Його син Грег Чапкіс, який проживає у США, повідомив, коли і де можна буде попрощатися з артистом.
Церемонія прощання з Григорієм Миколайовичем выдбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів. Вона буде відкритою для всіх бажаючих з 11 до 13 годин. Про це стало відомо з Instastories Грега.
Чапкіса поховають на Байковому кладовищі, а для його близьких влаштують поминальний обід.
Син Григорія Чапкіса також поділився деякими архівними знімками зі своїм знаменитим батьком. Грег написав, що буде за ним сумувати.
Грег Чапкіс раніше розповів, що у батька "все почало відмовляти", але він тримався добре. Хореограф помер близько 22 години вечора і поруч з ним були його дочка Лілія та дружина Міла.
"Ми ще всі в шоці. Помер, бо старенький. 91 рік людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", – поділився син Чапкіса.
Грег Чапкіс планує прилетіти зі США на похорон батька.
Хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року – дивіться відео:
Нещодавно старша внучка Чапкіса поділилася зворушливими фото з дідусем із сімейного архіву.
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