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Дружина DZIDZIO пояснила, чому у них зі співаком немає дітей

Сьогодні, 17:46

Пара разом з першого курсу музучилища

Співачка SLAVIA (Ярослава Хома), дружина Михайла Хоми, соліста DZIDZIO, яка раніше розповіла про важкий період в їхньому шлюбі, вперше зізналася, чому у них з артистом майже за 20 років спільного життя немає дітей.

За словами SLAVIA, на те, щоб стати батьками, у пари просто немає часу.

"Ну, я б дуже хотіла. Думаю, що треба", – зізнається SLAVIA в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO
Фото: instagram.com/slavia_official

На питання журналістів про те, що з цього приводу говорить DZDZIO, Ярослава відповіла:

"Ну, каже, що теж хоче, але якось немає часу. Ніколи у нього немає часу", – пояснила SLAVIA.

Михайло і Ярослава Хома познайомилися ще під час навчання в музичному училищі. Тоді їм було по 17 років. Весілля пара зіграла лише через 13 років спільного життя.

"Це було моє абсолютно, що 13 років повинні прожити. Можливо, для мене це був такий строк, коли можна було точно зрозуміти – так чи ні", – коментує артистка.

Дивіться повне інтерв'ю SLAVIA для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Нагадаємо, дружина DZIDZIO спровокувала чутки про розлучення і випустила нову пісню.

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