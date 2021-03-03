Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

За словами SLAVIA, її чоловік ходить на нічні медитації

Співачка SLAVIA (Ярослава Хома), яка випустила провокаційну пісню, роками була за спиною свого зіркового чоловіка – Михайла Хоми, соліста DZIDZIO. Однак недавно SLAVIA зважилася вийти з його тіні і випустила хіт – "Я тобі не мамка". Як виявилося, у стосунках подружжя не все так добре, як може здатися.

За словами SLAVIA, створення цієї пісні від чоловіка вона довго приховувала, а коли відбулася прем'єра композиції, DZIDZO навіть не підтримав дружину.

"Замість цього він підтримав іншу співачку, у якої в один день зі мною теж була прем'єра кліпу. Кажу: "Чому ти привітав її, невже вона рідніше, ну як?" – згадує співачка в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

SLAVIA та DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

З'ясувалося, що пісня "Я тобі не мамка" – автобіографічна. Особливо, фраза "На якій медітації ти був цілу ніч?" За словами Ярослави, її чоловік дійсно ходить на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.

"Буває у нього. Причому мене не попереджає, а я всю ніч не сплю і думаю, що з ним щось сталося. Всіх піднімаю на вуха вночі. А він вранці передзвонює, що ось я був на медитації", – каже SLAVIA.

За словами співачки, вона допускала думку про можливі романи DZIDZO на стороні, але "тримала всі думки в собі".

Нагадаємо, DZIDZIO розповів про смерть батька.

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