Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Сьогодні, 11:41

За словами SLAVIA, її чоловік ходить на нічні медитації

Співачка SLAVIA (Ярослава Хома), яка випустила провокаційну пісню, роками була за спиною свого зіркового чоловіка – Михайла Хоми, соліста DZIDZIO. Однак недавно SLAVIA зважилася вийти з його тіні і випустила хіт – "Я тобі не мамка". Як виявилося, у стосунках подружжя не все так добре, як може здатися.

За словами SLAVIA, створення цієї пісні від чоловіка вона довго приховувала, а коли відбулася прем'єра композиції, DZIDZO навіть не підтримав дружину.

"Замість цього він підтримав іншу співачку, у якої в один день зі мною теж була прем'єра кліпу. Кажу: "Чому ти привітав її, невже вона рідніше, ну як?" – згадує співачка в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

З'ясувалося, що пісня "Я тобі не мамка" – автобіографічна. Особливо, фраза "На якій медітації ти був цілу ніч?" За словами Ярослави, її чоловік дійсно ходить на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.

"Буває у нього. Причому мене не попереджає, а я всю ніч не сплю і думаю, що з ним щось сталося. Всіх піднімаю на вуха вночі. А він вранці передзвонює, що ось я був на медитації", – каже SLAVIA.

За словами співачки, вона допускала думку про можливі романи DZIDZO на стороні, але "тримала всі думки в собі".

Нагадаємо, DZIDZIO розповів про смерть батька.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
DZIDZIO
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо

Популярні статті

Вчора, 13:20Зірково

Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)

Вчора, 10:49Смачно

Рецепт на 8 березня: куряче філе, фаршироване курагою

Вчора, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

1 березняЗірково

Злата Огнєвіч чесно зізналася, чи є у неї бойфренд

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

1 березняЗірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

1 березняЗірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

1 березняEvents

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

1 березняEvents

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

1 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти