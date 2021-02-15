Дружина DZIDZIO спровокувала чутки про розлучення і випустила нову пісню

Співачка SLAVIA презентувала новий трек "50 відтінків"

Дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), який розповів про смерть батька, співачка SLAVIA представила нову пісню і спровокувала чутки про розлучення. Новий провокаційний хіт артистки називається – "50 відтінків".

За словами SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула-Хома), вона довго не могла визначитися зі стилем аранжування. Однак творче рішення прийшло спонтанно – під час відпочинку на узбережжі Карибського моря.

"Кілька днів побула в цій атмосфері гарячій, і я зрозуміла – ось воно, що я хочу! І вирішила робити це в латиноамериканському стилі", – каже артистка.

Однак шанувальників збентежило, що Ярослава полетіла в теплі краї без DZIDZIO. У Мережі вже припустили, що чоловік і жінка більше не разом.

"Інстаграм самотньої жінки не для тебе. Будь вільною. DZIDZIO – це вже в минулому", "Думаю, так воно і є вже давно. DZIDZIO – занадто закомплексований, а вона відкрита", – пишуть в коментарях.

Скріншот: соцмережі

Раніше ми повідомляли, що DZIDZO хоче змінити гімн України.

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