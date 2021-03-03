Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супруга DZIDZIO объяснила, почему у них с певцом нет детей

Сегодня, 17:46

Пара вместе с первого курса музучилища

Певица SLAVIA (Ярослава Хома), супруга Михаила Хомы, солиста DZIDZIO, которая ранее рассказала о тяжелом периоде в их браке, впервые призналась, почему у них с артистом почти за 20 лет совместной жизни нет детей.

По словам SLAVIA, на то, чтобы стать родителями, у пары просто нет времени.

"Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо", – признается SLAVIA в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO
Фото: instagram.com/slavia_official

На вопрос журналистов о том, что по этому поводу говорит DZDZIO, Ярослава ответила:

"Ну, говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени", – объяснила SLAVIA.

Михаил и Ярослава Хома познакомились еще во время учебы в музыкальном училище. Тогда им было по 17 лет. Свадьбу пара сыграла лишь спустя 13 лет совместной жизни.

"Это было мое абсолютно, что 13 лет должны прожить. Возможно, для меня это был такой срок, когда можно было точно понять – да или нет", – комментирует артистка.

Смотрите полное интервью SLAVIA для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Напомним, супруга DZIDZIO спровоцировала слухи о разводе и выпустила новую песню.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы "Я тогда поссорился с Богом": DZIDZIO об отце и его смерти Дзидзьо хотел бы изменить гимн Украины. Певец назвал альтернативу
DZIDZIO
Реклама

Новости партнеров

Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Популярные статьи

Сегодня, 17:43Вкусно

Торты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 16:22Вкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Сегодня, 11:41Звездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Сегодня, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

Вчера, 13:20Звездно

Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

Вчера, 05:45Психо

Гороскоп на сегодня 2 марта: Тельцы погрузятся в разборки, а Рыб переполнят эмоции

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаЗвездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

1 мартаЗвездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

1 мартаЗвездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

1 мартаЗвездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

1 мартаЗвездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

1 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

1 мартаEvents

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

1 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять