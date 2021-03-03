Супруга DZIDZIO объяснила, почему у них с певцом нет детей

Пара вместе с первого курса музучилища

Певица SLAVIA (Ярослава Хома), супруга Михаила Хомы, солиста DZIDZIO, которая ранее рассказала о тяжелом периоде в их браке, впервые призналась, почему у них с артистом почти за 20 лет совместной жизни нет детей.

По словам SLAVIA, на то, чтобы стать родителями, у пары просто нет времени.

"Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо", – признается SLAVIA в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

SLAVIA и DZIDZIO Фото: instagram.com/slavia_official

На вопрос журналистов о том, что по этому поводу говорит DZDZIO, Ярослава ответила:

"Ну, говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени", – объяснила SLAVIA.

Михаил и Ярослава Хома познакомились еще во время учебы в музыкальном училище. Тогда им было по 17 лет. Свадьбу пара сыграла лишь спустя 13 лет совместной жизни.

"Это было мое абсолютно, что 13 лет должны прожить. Возможно, для меня это был такой срок, когда можно было точно понять – да или нет", – комментирует артистка.

Смотрите полное интервью SLAVIA для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Напомним, супруга DZIDZIO спровоцировала слухи о разводе и выпустила новую песню.

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