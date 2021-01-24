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"Заспіваю на твоїх похоронах": дочка Мадонни зареєструвалася в Instagram і потрапила у скандал

Сьогодні, 13:00

За добу на сторінку 24-річної Лурдес підписалися більше 40 тисяч користувачів

24-річна дочка Мадонни Лурдес Леон нарешті зареєструвалася в Instagram і буквально відразу ж потрапила у скандал. Модель ні на кого не підписується і зухвало відповідає користувачам мережі в коментарях під своїми постами.

За добу на сторінку Лурдес підписалися майже 45 тисяч фоловерів. А ось підписки зоряної дочки поки порожні. Замість цього вона зробила дві публікації і вже встигла посваритися із деякими коментаторами.

Дочка Мадонни зареєструвалася в Instagram
Фото: instagram.com/lourdesleon

Так, один з користувачів написав під фото Лурдес, що чекає на її "співочий дебют", на що дівчина відповіла різко: "Я заспіваю на твоїх похоронах".

Ще один користувач прокоментував знімок: "Що б подумала твоя мама...". Модель у ту ж мить написала: "Твоя мама знає, що ти не миєш твою дупу?".

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Дочка Мадонни також також поділилася відео для рекламної кампанії Стелли Маккартні і Adidas, в якому брала участь. Коментарі до цього посту Лердес закрила.

, LOLA (@lourdesleon)

Нагадаємо, що в листопаді, на День Подяки, Мадонна розмістила в соцмережі сімейний портрет, де показала всіх своїх дітей.

Раніше ми також писали, що 62-річна Мадонна зробила татуювання і похвалилася ним у Instagram.

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