"Заспіваю на твоїх похоронах": дочка Мадонни зареєструвалася в Instagram і потрапила у скандал
За добу на сторінку 24-річної Лурдес підписалися більше 40 тисяч користувачів
24-річна дочка Мадонни Лурдес Леон нарешті зареєструвалася в Instagram і буквально відразу ж потрапила у скандал. Модель ні на кого не підписується і зухвало відповідає користувачам мережі в коментарях під своїми постами.
За добу на сторінку Лурдес підписалися майже 45 тисяч фоловерів. А ось підписки зоряної дочки поки порожні. Замість цього вона зробила дві публікації і вже встигла посваритися із деякими коментаторами.
Так, один з користувачів написав під фото Лурдес, що чекає на її "співочий дебют", на що дівчина відповіла різко: "Я заспіваю на твоїх похоронах".
Ще один користувач прокоментував знімок: "Що б подумала твоя мама...". Модель у ту ж мить написала: "Твоя мама знає, що ти не миєш твою дупу?".
Дочка Мадонни також також поділилася відео для рекламної кампанії Стелли Маккартні і Adidas, в якому брала участь. Коментарі до цього посту Лердес закрила.
Нагадаємо, що в листопаді, на День Подяки, Мадонна розмістила в соцмережі сімейний портрет, де показала всіх своїх дітей.
Раніше ми також писали, що 62-річна Мадонна зробила татуювання і похвалилася ним у Instagram.
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