"Заспіваю на твоїх похоронах": дочка Мадонни зареєструвалася в Instagram і потрапила у скандал

За добу на сторінку 24-річної Лурдес підписалися більше 40 тисяч користувачів

24-річна дочка Мадонни Лурдес Леон нарешті зареєструвалася в Instagram і буквально відразу ж потрапила у скандал. Модель ні на кого не підписується і зухвало відповідає користувачам мережі в коментарях під своїми постами.

За добу на сторінку Лурдес підписалися майже 45 тисяч фоловерів. А ось підписки зоряної дочки поки порожні. Замість цього вона зробила дві публікації і вже встигла посваритися із деякими коментаторами.

Дочка Мадонни зареєструвалася в Instagram

Фото: instagram.com/lourdesleon

Так, один з користувачів написав під фото Лурдес, що чекає на її "співочий дебют", на що дівчина відповіла різко: "Я заспіваю на твоїх похоронах".

Ще один користувач прокоментував знімок: "Що б подумала твоя мама...". Модель у ту ж мить написала: "Твоя мама знає, що ти не миєш твою дупу?".

Дочка Мадонни також також поділилася відео для рекламної кампанії Стелли Маккартні і Adidas, в якому брала участь. Коментарі до цього посту Лердес закрила.

Нагадаємо, що в листопаді, на День Подяки, Мадонна розмістила в соцмережі сімейний портрет, де показала всіх своїх дітей.

Раніше ми також писали, що 62-річна Мадонна зробила татуювання і похвалилася ним у Instagram.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися