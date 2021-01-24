"Спою на твоих похоронах": дочь Мадонны зарегистрировалась в Instagram и тут же оскандалилась

За сутки на страницу 24-летней Лурдес подписались более 40 тысяч пользователей

24-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон наконец-то зарегистрировалась в Instagram и буквально сразу же попала в скандал. Модель ни на кого не подписывается и дерзко отвечает пользователям сети в комментариях под своими постами.

За сутки на страницу Лурдес подписались почти 45 тысяч фолловеров. А вот подписки звездной дочери пока пусты. Вместо этого она сделала две публикации и уже успела поскандалить с некоторыми комментаторами.

Дочь Мадонны зарегистрировалась в Instagram

Фото: instagram.com/lourdesleon

Так, один юзеров написал под фото Лурдес, что ждет ее "певческого дебюта", на что девушка ответила резко: "Я спою на твоих похоронах".

Еще один пользователь прокомментировал снимок: "Что бы подумала твоя мама...". Модель тут же написала: "Твоя мама знает, что ты не моешь твою задницу?".

Дочь Мадонны также также поделилась видео для рекламной кампании Стеллы Маккартни и Adidas, в котором принимала участие. Комментарии к этому посту Лердес закрыла.



Напомним, что в ноябре, на День Благодарения, Мадонна разместила в соцсети семейный портрет, где показала всех своих детей.

Ранее мы также писали, что 62-летняя Мадонна сделала татуировку и похвасталась ею в Instagram.

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