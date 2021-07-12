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Солістка групи KAZKA заперечує, що зробила камінг-аут

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 липня, 13:40
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Після того, як на сцені Atlas Weekend MELOVIN сміливо зізнався в тому, що він бісексуал, його колега Олександра Зарицька теж зробила одкровення
KAZKA про камінг-аут MELOVIN
KAZKA про камінг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/kazka.band, Скріншот з YouTube

Солістка KAZKA Олександра Зарицька, яка після камінг-ауту свого колеги MELOVIN назвала себе квіром, заперечує, що зробила камінг-аут.

Річ у тому, що після відвертого поцілунку MELOVIN з жінкою і чоловіком на сцені, Олександра підтримала колегу і заявила, що позитивно ставиться до ЛГБТ-меншин. Тоді ж співачка сказала, що вважає себе квіром і багато хто сприйняв визнання артистки як ще один камінг-аут.

Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба, – сказала тоді солістка KAZKA.

Після цього в Instastories Олександра Зарицька здивувалася тому, що про неї написали в новинах після її заяви.

"Народ, який ще камінг-аут, ви серйозно? Уважно почитайте, що таке квір. І не приплітайте мені те, що я не казала", – написала співачка.

Скріншот Instagram

При цьому, варто зазначити, що у поняття "квір" (англ. Queer – "дивний, чудний") немає точного визначення. Одне з них пов'язано з ідентичністю. Тобто, квірами називають себе ті люди, чия сексуальна орієнтація та/або гендер відрізняються від гетеросексуальної орієнтації та/або цисгендерної ідентичності.

Квір іноді використовується для позначення того, що сексуальність і стать можуть змінюватися з плином часу і можуть не вписуватися в ту чи іншу ідентичність.

Разом з тим це поняття часто вживається в контексті ЛГБТ + спільноти та означає приналежність до неї. При цьому "квір" можуть бути різної сексуальної орієнтації.

Тому, що саме мала на увазі Олександра Зарицька, сказати важко.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з гуртом KAZKA:

Раніше Філіп Кіркоров підтримав MELOVIN після камінг-ауту.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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