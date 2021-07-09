Кіркоров підтримав MELOVIN після камінг-ауту: Вчинок справжньою особистості

Російський співак Філіп Кіркорова прокоментував в Instagram пост MELOVIN після виступу на фестивалі Atlas Weekend, в якому він розповів про свою орієнтацію

Філіп Кіркоров прокоментував пост MELOVIN / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/melovinspiration_/

В мережі тільки ледачий не обговорював камінг-аут MELOVIN на фестивалі Atlas Weekend . Філіп Кіркоров вирішив теж висловити свою думку, а точніше підтримати українського виконавця.

Під постом MELOVIN, який він опублікував в Instagram після свого виступу на фестивалі, російський співак залишив коментар зазначивши, що це справжній чоловічий вчинок.

Філіп Кіркоров прокоментував камінг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Меловін Красава! Вчинок справжньою особистості, людини, ЧОЛОВІКа! Неважливо, хто ти в ліжку. Головне – залишатися мужиком по життю! Чесним! Вірним! Гідним, – написав Кіркоров

Нагадаємо, в перший день фестивалю Atlas Weekend співак MELOVIN зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем . Пізніше в Instagram співак повідомив про свою бісексуальність, а канал М1 захейтив за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені. Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером. Через кілька годин в YouTube-акаунті каналу з'явилося відео з того самого виступу. Але і це не сподобалося прихильникам MELOVIN – поцілунок співака з дівчиною в кадр не потрапив, на відміну від поцілунку з хлопцем. У коментарях до відео користувачі пишуть, що через прихованої частини перфомансу весь його сенс втрачається.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю MELOVIN для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, які ще зірки здійснювали камінг-аут під час виступу на сцені .