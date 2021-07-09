Потап сказав, що не знає, хто така Тіна Кароль і викривив її ім'я. Співачка відреагувала

Схоже, що в шоу-бізнесі назріває новий скандал через невдалий жарт. Зараз в Києві проходить гучний фестиваль Atlas Weekend. На ньому виступає безліч українських артистів, а хедлайнером в один з днів була Тіна Кароль.
Хедлайнер – це дуже популярний артист, виступ якого зазвичай чекають всі гості фестивалю. Як правило, виступає він в самому кінці, після всіх інших учасників.
У гурту MOZGI, в складі якої виступає продюсер і автор пісень Потап, за лаштунками фестивалю взяли інтерв'ю, в якому поцікавилися, як музиканти ставляться до того, що не вони стали хедлайнерами фестивалю.
"Ми ніколи не буваємо "майже хедлайнерами", – сказав Потап.
"А Тіна Кароль?", – відповів журналіст видання muzvar.com.ua.
"Ми не знаємо, хто це. Ми не знаємо трек-лист. Нам все одно, коли ми виступаємо – перші, останні, середні", – парирував продюсер.
Після цього один з учасників колективу почав перекручувати ім'я Тіни, Потап підхопив:
"Буратіно? Кроль... Карольтіна? Будемо виступати після карантину", – пожартували учасники гурту.
Відповідь артистів обурив шанувальників Тіни, які розмістили в фан-акаунті відео і підписали: "Назва гурту – повна протилежність дійсності".
На це вже встигла відреагувати сама Кароль, розмістивши в Instagram фрагмент інтерв'ю і лаконічно підписавши ролик: "Амензія?"
Учасники гурту MOZGI більше не коментували цю ситуацію.
Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".
Нагадаємо, що Монро знайшла плагіат в номері Тіни Кароль з пітоном.
Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль: