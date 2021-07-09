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Потап сказав, що не знає, хто така Тіна Кароль і викривив її ім'я. Співачка відреагувала

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
9 липня, 18:16
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У гурту MOZGI поцікавилися, як вони поставилися до того, що саме Тіна стала хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, а не вони
Потап пожартував над Тіною Кароль на Atlas Weekend
Потап пожартував над Тіною Кароль на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/realpotap, скриншот, instagram.com/tina_karol

Схоже, що в шоу-бізнесі назріває новий скандал через невдалий жарт. Зараз в Києві проходить гучний фестиваль Atlas Weekend. На ньому виступає безліч українських артистів, а хедлайнером в один з днів була Тіна Кароль.

Хедлайнер – це дуже популярний артист, виступ якого зазвичай чекають всі гості фестивалю. Як правило, виступає він в самому кінці, після всіх інших учасників.

У гурту MOZGI, в складі якої виступає продюсер і автор пісень Потап, за лаштунками фестивалю взяли інтерв'ю, в якому поцікавилися, як музиканти ставляться до того, що не вони стали хедлайнерами фестивалю.

"Ми ніколи не буваємо "майже хедлайнерами", – сказав Потап.

"А Тіна Кароль?", – відповів журналіст видання muzvar.com.ua.

"Ми не знаємо, хто це. Ми не знаємо трек-лист. Нам все одно, коли ми виступаємо – перші, останні, середні", – парирував продюсер.

MOZGI на Atlas Weekend
MOZGI на Atlas Weekend / Фото: скриншот

Після цього один з учасників колективу почав перекручувати ім'я Тіни, Потап підхопив:

"Буратіно? Кроль... Карольтіна? Будемо виступати після карантину", – пожартували учасники гурту.

Відповідь артистів обурив шанувальників Тіни, які розмістили в фан-акаунті відео і підписали: "Назва гурту – повна протилежність дійсності".

Скріншот: instagram.com/_hacker_tina

На це вже встигла відреагувати сама Кароль, розмістивши в Instagram фрагмент інтерв'ю і лаконічно підписавши ролик: "Амензія?"

Скріншот: Instagram

Учасники гурту MOZGI більше не коментували цю ситуацію.

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Нагадаємо, що Монро знайшла плагіат в номері Тіни Кароль з пітоном.

Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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