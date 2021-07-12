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Солистка группы KAZKA отрицает, что сделала каминг-аут

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 июля, 13:40
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После того, как на сцене Atlas Weekend MELOVIN смело признался в том, что он бисексуал, его коллега Александра Зарицкая тоже сделала откровение
KAZKA о каминг-ауте MELOVIN
KAZKA о каминг-ауте MELOVIN / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из YouTube

Солистка KAZKA Александра Зарицкая, которая после каминг-аута своего коллеги MELOVIN назвала себя квиром, отрицает, что сделала каминг-аут.

Дело в том, что после откровенного поцелуя MELOVIN с женщиной и мужчиной на сцене, Александра поддержала коллегу и заявила, что позитивно относится к ЛГБТ-меньшинствам. Тогда же певица сказала, что считает себя квиром и многие восприняли признание артистки как еще один каминг-аут.

Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо, – сказала тогда солистка KAZKA.

После этого в Instastories Александра Зарицкая удивилась тому, что о ней написали в новостях после ее заявления.

"Народ, какой еще каминг-аут, вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, чего я не говорила", – написала певица.

Скриншот Instagram

При этом, стоит отметить, что у понятия "квир" (англ. queer – "странный, чудной") нет точного определения. Одно из них связано с идентичностью. То есть, квирами называют себя те люди, чья сексуальная ориентация и/или гендер отличаются от гетеросексуальной ориентации и/или цисгендерной идентичности.

Квир иногда используется для обозначения того, что сексуальность и пол могут меняться с течением времени и могут не вписываться в ту или иную идентичность.

В то же время это понятие часто употребляется в контексте ЛГБТ+ сообщества и означает принадлежность к нему. При этом "квиры" могут быть разной сексуальной ориентации.

Поэтому, что именно имела в виду Александра Зарицкая, сказать трудно.

Смотрите эксклюзивное интервью с группой KAZKA:

Ранее Филипп Киркоров поддержал MELOVIN после каминг-аута.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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