Це його не вб'є – Тіна Кароль відповіла на хейт, що обрушився на неї після виступу з пітоном

Тіна Кароль в своєму масштабному шоу на Atlas Weekend використовувала пітона. Після цього співачці почали писати в соціальних мережах про те, що тварина – це не реквізит

Тіна Кароль нарвалася на критику після виступу на Atlas Weekend з пітоном / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Тіна Кароль під час свого виступу на фестивалі Atlas Weekend їздила на мотоциклі і співала з живим пітоном на плечах. З ним артистка провела багато репетицій, а спершу взагалі дуже боялася тварини.

У соцмережах під постами з виступом Тіни багато хто негативно висловлювався про те, що Кароль використовувала пітона в якості реквізиту, хоча йому може бути страшно, адже тварини теж переживають стрес. Ось, що співачка на це відповіла:

Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий строк репетицій, він мені вже як рідний. Вчора на мене глянув типу, "може досить?". Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася, – відповіла Тіна Кароль в інтерв'ю Каті Осадчій, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

До речі, той самий номер Тіни Кароль з пітоном назвали плагіатом. У 2001 році співачка Брітні Спірс виходила зі змією на сцену премії VMA (до речі, там використовували й інших тварин). Це один з її найзнаменитіших перфомансів, після якого зірка піддалася критиці зоозахисників.

Дивіться виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend з пітоном:

А це виступ Брітні Спірс з пітоном на VMA 2001:

Раніше ми писали, що Тіна відреагувала на жарт Потапа і групи MOZGI про те, що вони не знають, хто така Кароль.