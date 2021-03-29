"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль
Співак допомагав Тіні вибрати чвертьфіналістів
Шанувальники "пари" Дана Балана і Тіни Кароль радіють. Минулого вечора співак повернувся на шоу "Голос країни", щоб допомогти Тіні вибрати чвертьфіналістів під час нокаутів.
Саме на цьому проекті зародилися чутки про те, що у артистів роман. Багато хто досі упевнені в їх правдивості. Самі ж Тіна і Дан тільки загадково посміхаються і не зізнаються, що насправді між ними.
Під час ефіру артисти тільки підігравали глядачам, обмінюючись провокаційними фразами. "Ти поснідав сьогодні?", – поцікавилася Кароль у колеги. "Що залишила, то і поїв", – відповів Дан Балан.
Решта наставники шоу DOROFEEVA, MONATIK і Олег Винник при цьому тільки зніяковіло посміхалися.
Раніше Дан Балан розповів, навіщо Тіна Кароль дзвонить йому по ночах .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше