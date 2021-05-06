Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Максим Сікора відзначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята

Сьогодні, 10:52

Ведучий телеканалу "Україна" новин "Сьогодні" Максим Сікора в тісному сімейному колі відсвяткував день народження дочки Кассії, якій виповнилося 2 роки

Максим Сікора з сім'єю
Максим Сікора з сім'єю
Фото: facebook.com/max.sikora.5

Зірковий тато не зміг приховати своєї великої радості і зробив зворушливий пост про це в Facebook , в якому привітав дочку і в черговий раз зізнався в коханні своїй дружині Наталі .

"Нашій Кассії – 2 рочки! Не знаю, чому ми так довго зволікали. Оленя, ти робиш цей світ кращим і світлішим! Рости в задоволення, донечко! Дякую Богові за той день, коли я зустрів тебе, Наташа Сікора. Я тебе люблю! ", – написав Максим Сікора.

Максим Сікора з сім'єю
Максим Сікора з сім'єю
Фото: facebook.com/max.sikora.5

Зважаючи на небезпеку вірусу сім'я не стала влаштовувати велике свято і візначила його вдома. Для іменинниці спекли торт, який прикрасили квітами і свічками. Кассія їх охоче задувала і була дуже задоволена.

Дочка Максима Сікори Кассія
Дочка Максима Сікори Кассія
Фото: facebook.com/max.sikora.5

Максим Сікора з дружиною Наталією радіють дорослішання дочки і помічають її перші маленькі успіхи. У свої 2 роки Кассія проявляє інтерес до гітари, а також любить грати з домашньою собакою Рембо.

Раніше Максим Сікора поділився рецептом сімейного пирога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Максим Сікора про подарунки дружини і сина на день народження: "Мене ще довго буде розпирати від задоволення" Ведучий «Сьогодні» і посол Фонду Ріната Ахметова Максим Сікора запустив відеоблог «Запитай у тата!»
Максим Сікора телеканал Україна
Реклама

Новини партнерів

Еще одна певица вслед за Лорак поделилась откровением о Меладзе
Еще одна певица вслед за Лорак поделилась откровением о Меладзе
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Популярні статті

Вчора, 20:02No Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Вчора, 11:58Зірково

Офіційною причиною смерті принца Філіпа була не хвороба. Королівський лікар зробив заяву

Вчора, 11:02Зірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

3 травняЗірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Прийомна дочка Потапа розповіла невеселу правду, як їй живеться
Прийомна дочка Потапа розповіла невеселу правду, як їй живеться
Нікітюк не обійшла стороною скандал з Костянтином Меладзе
Нікітюк не обійшла стороною скандал з Костянтином Меладзе
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти