Максим Сікора відзначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята

Ведучий телеканалу "Україна" новин "Сьогодні" Максим Сікора в тісному сімейному колі відсвяткував день народження дочки Кассії, якій виповнилося 2 роки

Максим Сікора з сім'єю Фото: facebook.com/max.sikora.5

Зірковий тато не зміг приховати своєї великої радості і зробив зворушливий пост про це в Facebook , в якому привітав дочку і в черговий раз зізнався в коханні своїй дружині Наталі .

"Нашій Кассії – 2 рочки! Не знаю, чому ми так довго зволікали. Оленя, ти робиш цей світ кращим і світлішим! Рости в задоволення, донечко! Дякую Богові за той день, коли я зустрів тебе, Наташа Сікора. Я тебе люблю! ", – написав Максим Сікора.

Максим Сікора з сім'єю Фото: facebook.com/max.sikora.5

Зважаючи на небезпеку вірусу сім'я не стала влаштовувати велике свято і візначила його вдома. Для іменинниці спекли торт, який прикрасили квітами і свічками. Кассія їх охоче задувала і була дуже задоволена.

Дочка Максима Сікори Кассія Фото: facebook.com/max.sikora.5

Максим Сікора з дружиною Наталією радіють дорослішання дочки і помічають її перші маленькі успіхи. У свої 2 роки Кассія проявляє інтерес до гітари, а також любить грати з домашньою собакою Рембо.

Раніше Максим Сікора поділився рецептом сімейного пирога.

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