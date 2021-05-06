Максим Сікора відзначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята
Ведучий телеканалу "Україна" новин "Сьогодні" Максим Сікора в тісному сімейному колі відсвяткував день народження дочки Кассії, якій виповнилося 2 роки
Зірковий тато не зміг приховати своєї великої радості і зробив зворушливий пост про це в Facebook , в якому привітав дочку і в черговий раз зізнався в коханні своїй дружині Наталі .
"Нашій Кассії – 2 рочки! Не знаю, чому ми так довго зволікали. Оленя, ти робиш цей світ кращим і світлішим! Рости в задоволення, донечко! Дякую Богові за той день, коли я зустрів тебе, Наташа Сікора. Я тебе люблю! ", – написав Максим Сікора.
Зважаючи на небезпеку вірусу сім'я не стала влаштовувати велике свято і візначила його вдома. Для іменинниці спекли торт, який прикрасили квітами і свічками. Кассія їх охоче задувала і була дуже задоволена.
Максим Сікора з дружиною Наталією радіють дорослішання дочки і помічають її перші маленькі успіхи. У свої 2 роки Кассія проявляє інтерес до гітари, а також любить грати з домашньою собакою Рембо.
Раніше Максим Сікора поділився рецептом сімейного пирога.
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