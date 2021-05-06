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Жінка, яка не вміє старіти, стане кілером

Сьогодні, 19:23

Зірка серіалу "Пліткарка" і по-сумісництву дружина Раяна Рейнольдса Блейк Лайвлі отримала нову роль. А поки згадуємо один з кращих фільмів в її фільмографії "Вік Адалін"

"Століття Адалін"
"Століття Адалін"
Фото: themoviedb.org

Блейк Лайвлі, яка виконала роль жінки, котра раптово перестала старіти, у фільмі "Століття Адалін", отримала головну роль в екранізації коміксу "Леді Кілер". Блейк зіграє ідеальну домогосподарку з 50-х, яка в таємниці від своєї сім'ї та друзів веде інше життя – професійного кілера.

Відомо, що сценарій фільму напише Діабло Коді, лауреатка Оскара за "Джуно". Вона також писала сценарій до фільму "Таллі" з Шарліз Терон у головній ролі. А ось акторка Блейк Лайвлі не тільки зіграє головну роль, а й виступить продюсеркою проєкту.

А поки кіно готується, пропонуємо насолодитися грою Лайвлі у фільмі "Вік Адалін" на OLL.TV.

"Століття Адалін"
"Століття Адалін"
Фото: themoviedb.org

За сюжетом, понад шість десятків років тому Адалін (Блейк Лайвлі) пережила внаслідок автомобільної катастрофи переохолодження і зупинку серця. Вона не старіє з того часу ні на день. Адалін живе насиченим життям, а її незмінними супутниками залишаються її дочка, сліпа піаністка і собака. За своє довге життя Адалін так і не змогла зустріти кохану людину. Але одного разу доля надала їй шанс знайти справжнє кохання.

На святкуванні Нового року Адалін знайомиться з молодим чоловіком на ім'я Елліс, заради якого вона захоче знову стати смертною і красиво старіти разом з ним.

"Вік Адалін"
дивiться на olltv
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Раніше ми розповіли про майбутній другому сезоні хітового серіалу "Чому жінки вбивають".

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