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Що відомо про військову драму Сестричка: мінісеріал, який варто подивитися 9 травня

Сьогодні, 14:00

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, о 16:50 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Сестричка"

У центрі сюжету серіалу "Сестричка" – вихованка дитячого будинку, яка збігає на фронт і стає медсестрою. Герої картини знайдуть своє кохання в розпал війни. Але чи вдасться їм вижити та зберегти свої почуття на війні? Розповідаємо про новий серіал.

Кадр з серіалу "Сестричка"
Кадр з серіалу "Сестричка"
Фото: прес-служба

Сюжет розгортається навесні 1942 року. Вихованка дитячого будинку Варя Семченко втікає на фронт, але її повертають назад. Ворог бомбить прифронтову зону. Під уламками гинуть вихованці дитячого будинку, але Варя дивом залишається живою. По дорозі в евакуацію вона відстає від автоколони і, щоб уникнути загрози арешту, бере собі ім'я загиблої подруги Ані. Вона успішно закінчує курси медсестер і разом з новою подругою Катею вирушає на фронт. Але перед цим дівчата дають клятву не заводити романи на війні.

У перший же день на фронті красуня Катя закохується в молодого розвідника Митю. У Ані стримати обіцянку також не виходить – вона зближується з командиром загону розвідників Савелієм. Але дівчина боїться свого почуття, адже тоді їй доведеться зізнатись у брехні.

Кадр з серіалу "Сестричка"
Кадр з серіалу "Сестричка"
Фото: прес-служба

У новій картині глядачі каналу "Україна" побачать зворушливі історії про дружбу, співчуття і справжні почуття на тлі страшних подій війни. Для молодого актора Максима Самчика це перший досвід роботи в історичному проєкті. Він зізнається: уявити, що міг би жити в той час, йому не складно, адже кожен період цікавий по-своєму. Але артист радий, що живе у 21 столітті.

"Мій герой Митя – простий, щирий, ексцентричний, досить агресивний хлопець. Він заводиться із півслова. Що на душі – те і говорить. Любить – скаже й обійме, розсердиться – вдарить або якось по-іншому проявить свою злість. Через мого героя звучить тема кохання на фронті, яке змітає всі перешкоди", – каже Максим Самчик.

Кадр зі зйомок серіалу "Сестричка"
Кадр зі зйомок серіалу "Сестричка"
Фото: прес-служба

Також у фільмі знялись актори Дарія Гірник, Володимир Верьовочкін, Олександра Бєлоглазова, Роман Соболевський, Святослав Астрамович та інші.

Кадр з серіалу "Сестричка"
Кадр з серіалу "Сестричка"
Фото: прес-служба

"Сестричка" – картина про те, що потрібно цінувати життя. У цьому посил нашої історії. Адже створене одного разу зло здатне погубити багато життів. У серіалі буде сцена, в якій Савелій співає пісню "Не для мене прийде весна", яку співали солдати перед тим, як іти в бій, знаючи, що для них сонце вже може не зійти. До слова, її виконав сам артист Володимир Верьовочкін", – розповів режисер фільму Георгій Фероренко.

Кадр з серіалу "Сестричка"
Кадр з серіалу "Сестричка"
Фото: прес-служба

Оператор-постановник – Олексій Яроцький. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Олександра Вороніна. Виробництвом фільму на замовлення каналу "Україна" займалась компанія "Умора продакшн".

Дивіться прем'єру 4-серійної драми "Сестричка" в неділю, 9 травня, о 16:50 на телеканалі "Україна".

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