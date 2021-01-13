Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Ексклюзив

Андрія Данилка помітили в Росії. Ми з'ясували, чи це так

Сьогодні, 13:45

У Данилко прокоментували "скандальне" фото з ведучим з бази "Миротворця"

Низка українських ЗМІ повідомила, що український співак Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, нібито "засвітився" в компанії російського ведучого Андрія Малахова, який занесений в базу "Миротворця". Але як з'ясували Сьогодні.Lifestyle, інформація про те, що артист приїхав до РФ до Малахова виявилася помилковою.

Знімок був опублікований в Instagram-профілі російського співака Прохора Шаляпіна. На фото зображені Інна Білоконь (мама Вєрки Сердючки), сам Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов. В описі до посту Шаляпін привітав Малахова з днем народження, з-за чого і виникла плутанина.

Ми звернулися до менеджерів Андрія Данилка за коментарем.

"Це старе фото, воно було зроблено в 2010 році, в гримерці. І ось воно, чомусь, спливло через 10 років. Ми не розуміємо, навіщо роздмухують цю історію", – пояснив Сьогодні.Lifestyle офіційний представник Андрія Данилка.

Інна Білоконь, Прохор Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов
Інна Білоконь, Прохор Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов
Фото: instagram.com/shalyapin_official

Зазначимо, що Андрій Данилко і багато інших артистів припинили концертну діяльність на території РФ після незаконної анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі.

Раніше ми ділилися цікавими фактами біографії Андрія Данилка. Раніше Андрій Данилко, який став детективом шоу "Маска" на телеканалі "Україна" поділився враженнями про проєкт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Куди дивиться Данилко? Нове фото Олі Полякової може стати мемом EL Кравчук зустріне Новий рік з Андрієм Данилком Андрій Данилко стане зірковим детективом в оригінальному шоу "Маска"
Вєрка Сердючка Андрій Данилко
Реклама

Новини партнерів

Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год

Популярні статті

Сьогодні, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та відео найкрасивіших виступів

Вчора, 22:01Events

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

Вчора, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Вчора, 18:45Шоу-бізнес

Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Вчора, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Вчора, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Вчора, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Вчора, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

Вчора, 05:15Психологія

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Овнам потрібен спокійний вечір, а Тельцям – план

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFood

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Що має стояти на столі на старий Новий рік

11 січняEvents

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

11 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Новини партнерів

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Полякова "накликала біду" на Фреймут і Каменських
Полякова "накликала біду" на Фреймут і Каменських
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Холодец в бутылке: новогодний
Холодец в бутылке: новогодний
Три знака зодиака, от которых полностью отвернётся удача в январе
Три знака зодиака, от которых полностью отвернётся удача в январе

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти