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Андрія Данилка помітили в Росії. Ми з'ясували, чи це так

У Данилко прокоментували "скандальне" фото з ведучим з бази "Миротворця"

Низка українських ЗМІ повідомила, що український співак Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, нібито "засвітився" в компанії російського ведучого Андрія Малахова, який занесений в базу "Миротворця". Але як з'ясували Сьогодні.Lifestyle, інформація про те, що артист приїхав до РФ до Малахова виявилася помилковою.

Знімок був опублікований в Instagram-профілі російського співака Прохора Шаляпіна. На фото зображені Інна Білоконь (мама Вєрки Сердючки), сам Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов. В описі до посту Шаляпін привітав Малахова з днем народження, з-за чого і виникла плутанина.

Ми звернулися до менеджерів Андрія Данилка за коментарем.

"Це старе фото, воно було зроблено в 2010 році, в гримерці. І ось воно, чомусь, спливло через 10 років. Ми не розуміємо, навіщо роздмухують цю історію", – пояснив Сьогодні.Lifestyle офіційний представник Андрія Данилка.

Інна Білоконь, Прохор Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов Фото: instagram.com/shalyapin_official

Зазначимо, що Андрій Данилко і багато інших артистів припинили концертну діяльність на території РФ після незаконної анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі.

Раніше ми ділилися цікавими фактами біографії Андрія Данилка. Раніше Андрій Данилко, який став детективом шоу "Маска" на телеканалі "Україна" поділився враженнями про проєкт.

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