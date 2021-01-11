"Диво-жінку: 1984" висунули на "Оскар-2021" у всіх категоріях. І це після падіння рейтингів

Після прем'єри фільм отримав неоднозначні відгуки глядачів

Майбутня гонка за "Оскаром-2021" обіцяє бути напруженою – Warner Bros. висунула на кінопремію фільм "Диво-жінка: 1984", враженнями про який ми ділилися раніше. Крім того, що кінострічка побореться за номінацію в категорії "Найкращий фільм", вона також буде претендувати на перемогу й в інших категоріях.

Галь Гадот у ролі Диво-жінки Фото: instagram.com/wonderwomanfilm

Як повідомляє видання Comic Book, обговорення престижних номінацій фільму проходить на тлі падіння його рейтингів: фільм отримав змішані відгуки глядачів і критиків, перегляди на онлайн-платформах впали, а в кінотеатрах фільм отримав пересічні показники.

Тепер кінокомпанія вирішила освіжити статус "Диво-жінки: 1984" і висунути її на "Оскар" в категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, найкраща чоловіча роль другого плану, найкраща жіноча роль, найкраща жіноча роль другого плану, найкраща операторська робота, найкращий адаптований сценарій, найкращий художник по костюмах і іншим.

Раніше повідомлялося, що Галь Гадот зіграє Клеопатру в новому фільмі від авторки "Диво-жінки".

Всі подробиці в спецтемі Оскар: все про кінопремію

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися