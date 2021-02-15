Як Віктор Ющенко відновлював обличчя після отруєння – відповідь пластичного хірурга

Президенту довелося пройти не тільки через лікування, але і операції

Під час передвиборчої кампанії у 2004 році Віктор Ющенко опинився на волосині від смерті, коли був отруєний діоксином. За життя президента боролася ціла команда лікарів, серед яких – відомий пластичний і реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський, який також допоміг схуднути Потапу.

В інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" хірург розповів, як допоміг президенту відновити зовнішній вигляд.

Віктор Ющенко Фото: facebook.com/president.ukraine

Ростислав був особистим лікарем Віктора Ющенка протягом п'яти років. Після того як на початку вересня 2004 року Віктор Ющенко був отруєний, крім медикаментозного лікування йому довелося пережити безліч операцій на обличчі. Їх робив Ростислав Валіхновський.

"Це дуже відповідально", – зізнався хірург.

Всього президенту зробили 27 операцій! Але через отруєння у Віктора Ющенка і після лікування виникали раптові проблеми зі здоров'ям. Хірург згадав, як у президента стався напад миготливої аритмії. Ростиславу власноруч вдалося купувати його до приїзду кардіологів.

Лікар зізнався, що пишається тим, що працював з президентом.

Детальніше дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше внучка Віктора Ющенка прокоментувала чутки про пластичну операцію.

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