Солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції

Співачка зізналася, які корективи внесла в свою зовнішність

Солістка гурту Artik & Asti Анна Дзюба, відома під псевдонімом Asti, розповіла про свої пластичні операції. В InstaStories співачка відповіла, які маніпуляції зі своєю зовнішністю вона робила.

Asti зазначила, що ніколи не приховувала про хірургічні втручання.

"Носик колола, щоб зменшився. Губки – сто раз, верхню – поки не зробили природню, масажі, кути, щелепи, щоб позбутися від підборіддя ", – розповіла співачка.

Солістка гурту Artik & Asti зізналася, що деякі процедури їй нашкодили.

"В результаті я зараз на мінімалках. Брови зробила і все. За цей час обличчя якось стало краще, але підборіддя не поділося нікуди ", – поділилася артистка.

Asti до і після пластики Фото: Instagram.com

Asti до і після пластики Фото: Instagram.com

Нагадаємо, нещодавно Asti вийшла заміж за російського бізнесмена.

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