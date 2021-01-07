Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції

Сьогодні, 10:01

Співачка зізналася, які корективи внесла в свою зовнішність

Солістка гурту Artik & Asti Анна Дзюба, відома під псевдонімом Asti, розповіла про свої пластичні операції. В InstaStories співачка відповіла, які маніпуляції зі своєю зовнішністю вона робила.

Asti зазначила, що ніколи не приховувала про хірургічні втручання.

"Носик колола, щоб зменшився. Губки – сто раз, верхню – поки не зробили природню, масажі, кути, щелепи, щоб позбутися від підборіддя ", – розповіла співачка.

Солістка гурту Artik & Asti зізналася, що деякі процедури їй нашкодили.

"В результаті я зараз на мінімалках. Брови зробила і все. За цей час обличчя якось стало краще, але підборіддя не поділося нікуди ", – поділилася артистка.

Asti до і після пластики
Asti до і після пластики
Фото: Instagram.com

Asti до і після пластики
Asti до і після пластики
Фото: Instagram.com

Нагадаємо, нещодавно Asti вийшла заміж за російського бізнесмена.

Раніше в Мережі заговорили про пластику Ксенії Мішиной.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кім Кардаш'ян приліпила у фотошопі свою сестру на сімейне фото - фани потролили зірок Камалія, Андре Тан, Альона Вінницька: на чому зірки економлять через карантин
зірки пластичні операції
Реклама

Новини партнерів

Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок

Популярні статті

Сьогодні, 06:00Events

Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Сьогодні, 04:00Fun

Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

Вчора, 23:19Fun

Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки

Вчора, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Вчора, 13:55Шоу-бізнес

Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику

Вчора, 12:06Шоу-бізнес

Олексій Тригубенко чесно зізнався, чи спілкується з Ксенією Мішиною після "Холостячки"

Вчора, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Вчора, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Вчора, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

5 січняFun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

5 січняEvents

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

5 січняFun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

Новини партнерів

Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Не узнать: Оля Полякова в мини-платье с рюшами появилась на шоу
Не узнать: Оля Полякова в мини-платье с рюшами появилась на шоу
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой
Демі Роуз продемонструвала шанувальникам свій пляжний лук
Демі Роуз продемонструвала шанувальникам свій пляжний лук
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти