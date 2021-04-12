Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Від яскравості можна осліпнути: оголошено список ведучих "Оскара-2021"

Сьогодні, 22:44

Серед тих, хто вручатиме переможцям заповітні статуетки, теж чимало "оскароносних" акторів і актрок

Церемонія нагородження лауреатів американської кіноакадемії традиційно збирає голлівудських зірок першої величини, і 2021 рік не стане винятком.

Про це 12 квітня повідомили в прес-службі академії.

Читайте також:
"Оскар-2021": дивіться список номінантів на кінопремію

Цього року називати переможців і вручати "Оскари" будуть власники статуетки Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Візерспун, Рене Зеллвегер, Марлі Метлін, Реджина Кінг, Ріта Морено, Лора Дерн та Бон Джун Хо.

Також серед ведучих актори, від яких заповітна статуетка свого часу вислизнула – це Харрісон Форд, Анджела Бассетт, Брайан Кренстон і Дон Чідл. Єдиною ведучою, яка навіть не номінувалася на "Оскар", виявилася 24-річна актриса і співачка Зендая.

Варто зазначити, що 93-а церемонія нагородження "Оскар" стане першою в історії, яка пройде під час пандемії. І замість 28 лютого вона пройде 25 квітня 2021 року. На нашому сайті ви можете дізнатися, що ще відомо про майбутнє свято.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що торік американська кіноакадемія оголосила про скандальне рішення змінити правила для фільмів-монінатов в категорії "Найкращий фільм" – в ній не зможуть бути представлені стрічки без темношкірих персонажів і представників ЛГБТ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Холлі Беррі рене зеллвегер Різ Уізерспун Хоакін Фенікс Лора Дерн Зендая Бред Пітт Реджина Кинг Оскар 2021
Реклама

Новини партнерів

Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Самая красивая девочка показала шикарные формы
Самая красивая девочка показала шикарные формы
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Популярні статті

Сьогодні, 14:27Зірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

Сьогодні, 11:45Зірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Сьогодні, 09:52Фаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Вчора, 13:39Зірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

Вчора, 09:00Блог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків зодіаку: Рак, в будь-незрозумілій ситуації ставай в планку!

10 квітняЗірково

Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

10 квітняЗірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

10 квітняСмачно

10 рецептів смачного сніданку з яєць

10 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, підключай свою харизму!

Новини партнерів

Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти