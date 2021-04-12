Від яскравості можна осліпнути: оголошено список ведучих "Оскара-2021"

Серед тих, хто вручатиме переможцям заповітні статуетки, теж чимало "оскароносних" акторів і актрок

Церемонія нагородження лауреатів американської кіноакадемії традиційно збирає голлівудських зірок першої величини, і 2021 рік не стане винятком.

Про це 12 квітня повідомили в прес-службі академії.

Цього року називати переможців і вручати "Оскари" будуть власники статуетки Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Візерспун, Рене Зеллвегер, Марлі Метлін, Реджина Кінг, Ріта Морено, Лора Дерн та Бон Джун Хо.

Також серед ведучих актори, від яких заповітна статуетка свого часу вислизнула – це Харрісон Форд, Анджела Бассетт, Брайан Кренстон і Дон Чідл. Єдиною ведучою, яка навіть не номінувалася на "Оскар", виявилася 24-річна актриса і співачка Зендая.

Варто зазначити, що 93-а церемонія нагородження "Оскар" стане першою в історії, яка пройде під час пандемії. І замість 28 лютого вона пройде 25 квітня 2021 року. На нашому сайті ви можете дізнатися, що ще відомо про майбутнє свято.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що торік американська кіноакадемія оголосила про скандальне рішення змінити правила для фільмів-монінатов в категорії "Найкращий фільм" – в ній не зможуть бути представлені стрічки без темношкірих персонажів і представників ЛГБТ.

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