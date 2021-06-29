MARUV в шкіряному боді і колготах в сіточку спровокувала суперечки про свою вагу (фото)

Українська співачка MARUV, яка разом з Філіпом Кіркоровим розлютила Мережу відео з TikTok, виступила на російському фестивалі "Жара". Відповідними фото зірка поділилася в Instagram.
Для сцени артистка вибрала нове епатажне вбрання – боді з металевими вставками, довгі шкіряні рукавички, колготки в сіточку і взуття на високих підборах. За словами деяких підписників, макіяж у MARUV був, як у учасників легендарного гурту Kiss, а зачіска артистки нагадала їм героїню серіалу "Гра престолів" Дейнеріс Таргаріен.
Деякі пдписники помітили, що артистка нібито набрала кілька зайвих кілограмів:
- Поправилася, чи що?
- Або ракурс дивний, або розслабилася і набрала п'ять кілограмів.
- Всі товстіша і товстіша.
На один з коментарів відповів шанувальник MARUV під ніком arbgiu, захистивши артистку: "Досить чужі кілограми рахувати".
Інші підписники попросили MARUV не звертати уваги на хейтерів в коментарях і назвали її "богинею" і "нереальною красунею":
- Просто богиня!
- Ви незвичайна дівчина!
- Нереальна красуня, гаряча діва.
- Яка ж краса!
- Ти найкраща!
- Бог ти мій, яка краса!
MARUV за традицією виступила в супроводі дівчат зі свого балету, які були одягнені в схожі провокаційні наряди.
Раніше MARUV випустила новий епатажний кліп.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV: