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MARUV в шкіряному боді і колготах в сіточку спровокувала суперечки про свою вагу (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 червня, 17:23
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Українська артистка виступила на фестивалі "Жара" в новому епатажному образі. Шанувальники MARUV засипали її компліментами в коментарях під фото в Instagram, але були і ті, хто вказав артистці на зайву вагу
MARUV виступила на фестивалі "Жара" в Росії
MARUV виступила на фестивалі "Жара" в Росії / Фото: instagram.com/maruvofficial

Українська співачка MARUV, яка разом з Філіпом Кіркоровим розлютила Мережу відео з TikTok, виступила на російському фестивалі "Жара". Відповідними фото зірка поділилася в Instagram.

Для сцени артистка вибрала нове епатажне вбрання – боді з металевими вставками, довгі шкіряні рукавички, колготки в сіточку і взуття на високих підборах. За словами деяких підписників, макіяж у MARUV був, як у учасників легендарного гурту Kiss, а зачіска артистки нагадала їм героїню серіалу "Гра престолів" Дейнеріс Таргаріен.

MARUV вбралася в епатажний наряд на сцені російського фестивалю
MARUV вбралася в епатажний наряд на сцені російського фестивалю / Фото: instagram.com/maruvofficial

Деякі пдписники помітили, що артистка нібито набрала кілька зайвих кілограмів:

  • Поправилася, чи що?
  • Або ракурс дивний, або розслабилася і набрала п'ять кілограмів.
  • Всі товстіша і товстіша.
Скріншот: Instagram

MARUV на "Жарі" в Росії
MARUV на "Жарі" в Росії / Фото: instagram.com/maruvofficial

На один з коментарів відповів шанувальник MARUV під ніком arbgiu, захистивши артистку: "Досить чужі кілограми рахувати".

Скріншот: Instagram

Інші підписники попросили MARUV не звертати уваги на хейтерів в коментарях і назвали її "богинею" і "нереальною красунею":

  • Просто богиня!
  • Ви незвичайна дівчина!
  • Нереальна красуня, гаряча діва.
  • Яка ж краса!
  • Ти найкраща!
  • Бог ти мій, яка краса!
Скріншот: Instagram

MARUV за традицією виступила в супроводі дівчат зі свого балету, які були одягнені в схожі провокаційні наряди.

MARUV порівняли з головною героїнею "Ігри престолів"
MARUV порівняли з головною героїнею "Ігри престолів" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Раніше MARUV випустила новий епатажний кліп.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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