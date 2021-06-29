Сестра Брітні Спірс підтримала її в боротьбі проти батька-опікуна: Продовжуймо молитися

Молодша сестра Брітні Спірс Джеймі підтримала артистку, яка зараз судиться з їхнім рідним батьком. Брітні ось уже 13 років перебуває під опікою батька і його помічників, не маючи можливості контролювати своє життя.
Нещодавно артистка вперше виступила на судовому засіданні і розповіла всю правду про те, що їй довелося пережити, будучи під опікою всі ці роки. Брітні забороняли вагітніти, накачували наркотиками і контролювали кожен її крок.
В Instagram вже давно запустили флешмоб на підтримку Спірс – #FreeBritney і багато хто не розумів, чому молодша сестра Спірс, Джеймі, не підтримала співачку публічно.
Здається, у Джемі урвався терпець, і вона вирішила опублікувати відео в Instastories, де заявила, що завжди підтримувала і підтримуватиме сестру.
Джеймі пояснила, що не висловлювалася про всю ситуацію раніше, тому що чекала, поки Брітні сама все розповість.
"Мене не хвилює, чи хоче вона втекти в тропічний ліс і завести мільйон дітей в глушині, або вона хоче повернутися і правити світом, як вона це робила багато разів раніше. Мені нема чого втрачати в будь-якому випадку, мене це не стосується, тому що я просто її сестра, яка бажає їй щастя", – говорить Джеймі.
Крізь сльози Джеймі сказала, що її єдина роль в житті поп-зірки – бути турботливою сестрою для Брітні і тіткою для своїх племінників.
"Якщо вона хоче припинити опікунство і полетіти на Марс, або щось ще, що зробить її щасливою, я підтримаю її на 100%. Я люблю свою сестру, завжди підтримувала і підтримуватиму. Тому просто продовжуймо молитися", – заявила Джеймі.
Нагадаємо, в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Опіка над синами артистки перейшла до її колишнього чоловіка.
Раніше Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram.