Сестра Брітні Спірс підтримала її в боротьбі проти батька-опікуна: Продовжуймо молитися

Джеймі Спірс пояснила, чому довгий час не висловлювалася публічно про ситуацію, яка склалася в їхній родині. Після виступу Брітні в суді, Спірс-молодша вирішила порушити мовчання

Молодша сестра Брітні Спірс підтримала її в боротьбі проти батька-опікуна / Фото: Getty Images, instagram.com/jamielynnspears

Молодша сестра Брітні Спірс Джеймі підтримала артистку, яка зараз судиться з їхнім рідним батьком. Брітні ось уже 13 років перебуває під опікою батька і його помічників, не маючи можливості контролювати своє життя.

Нещодавно артистка вперше виступила на судовому засіданні і розповіла всю правду про те, що їй довелося пережити, будучи під опікою всі ці роки. Брітні забороняли вагітніти, накачували наркотиками і контролювали кожен її крок.

В Instagram вже давно запустили флешмоб на підтримку Спірс – #FreeBritney і багато хто не розумів, чому молодша сестра Спірс, Джеймі, не підтримала співачку публічно.

Здається, у Джемі урвався терпець, і вона вирішила опублікувати відео в Instastories, де заявила, що завжди підтримувала і підтримуватиме сестру.

Брітні і Джеймі Спірс в 2003 році / Фото: Getty Images

Джеймі пояснила, що не висловлювалася про всю ситуацію раніше, тому що чекала, поки Брітні сама все розповість.

"Мене не хвилює, чи хоче вона втекти в тропічний ліс і завести мільйон дітей в глушині, або вона хоче повернутися і правити світом, як вона це робила багато разів раніше. Мені нема чого втрачати в будь-якому випадку, мене це не стосується, тому що я просто її сестра, яка бажає їй щастя", – говорить Джеймі.

Крізь сльози Джеймі сказала, що її єдина роль в житті поп-зірки – бути турботливою сестрою для Брітні і тіткою для своїх племінників.

"Якщо вона хоче припинити опікунство і полетіти на Марс, або щось ще, що зробить її щасливою, я підтримаю її на 100%. Я люблю свою сестру, завжди підтримувала і підтримуватиму. Тому просто продовжуймо молитися", – заявила Джеймі.

Нагадаємо, в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Опіка над синами артистки перейшла до її колишнього чоловіка.

Раніше Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram.