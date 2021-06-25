Принцеса Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася їй давати інтерв'ю

Телеведуча Опра Вінфрі планувала зробити інтерв'ю з принцесою Діаною про її нещасливий шлюб з принцом Чарльзом

Принцеса Діана недолюблювала Опру Вінфрі / Фото: Getty Images, instagram.com/oprah

Опрі Вінфрі вдалося вивести на відверту розмову принца Гаррі та його дружину Меган Маркл . Це інтерв'ю весь світ обговорював кілька місяців. Але мало хто знає, що Опра хотіла зробити відверте інтерв'ю і з принцесою Діаною про її нещасливий шлюб з принцом Чарльзом. Знаменита телеведуча не приховувала, що якщо їй вдасться вивести на розмову Леді Ді, її рейтинги злетять. Заради такого бажаного гостя Опра навіть прилетіла до Лондона. Діана Спенсер не була в захваті від такої ідеї і не збиралася їй давати інтерв'ю. Вона вирішила провчити американську зірку. Про це пише The Mirror.

Мама принців Гаррі та Вільяма знала, що Опра Вінфрі скинула 18 кг зайвої ваги і сиділа на дієті. Принцеса Діана попросила свого кухаря Даррена МакГрейд подати ведучій жирну страва, а сама їла дієтичну версію.

Опра Вінфрі хотіла зробити інтерв'ю з принцесою Діаною / Фото: Getty Images

"Діана вмовила Даррена зробити його фірмовий томатний мус і подати його Опрі з жирними вершками і майонезом. Собі ж вона попросила традиційний дієтичний варіант. Опра поцікавилася, як принцеса не товстішає від такої калорійної трави. Діана відповіла, що просто їсть маленькими порціями. Це було жорстко ", – розповів біограф Роберта Лейсі.

За словами біографа, принцеса Діана недолюблювала Опру Вінфрі і їй було не комфортно знаходиться поруч з людиною, яка хоче на її особистій драмі зробити собі рейтинг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі запропонували Опрі Вінфрі стати хрещеною їх дочки / Фото: Getty Images

"Мені це не потрібно! Я за замовчуванням її хрещена, я їх сусідка, друг сім'ї, але, напевно, їм потрібен хтось молодший для ролі хресної матері", – пояснила свою відмову відома телеведуча.

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Раніше ми розповідали, що принц Гаррі буде присутній на відкритті пам'ятника принцесі Діани.