Хто прийде на відкриття пам'ятника принцесі Діані і що відомо про церемонію

1 липня в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани

1 липня в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

1 червня, в день, коли принцесі Діані виповнилося б 60 років, на території Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття пам'ятника, присвяченого матері принців Вільяма і Гаррі та екс-дружині принца Чарльза – Діані Спенсер.

Нагадаємо, що леді Ді загинула в автомобільній катастрофі 31 серпня 1997 року. Вона потрапила у ДТП в тунелі на мосту Альма в Парижі, Франція. Раніше ми писали, що за життя Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася їй давати інтерв'ю.

Хто буде присутній на відкритті пам'ятника

Пам'ятник на честь принцеси Уельської буде розташований в Затонулому саду Кенсингтонського палацу. На церемонії повинні бути присутніми сини Діани – принци Вільям і Гаррі. Планувалося, що брати виступлять із промовою на честь матері, але так як вони зараз знаходяться в натягнутих відносинах, можливо, навіть стояти будуть окремо один від одного.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

За домовленістю, Вільям і Гаррі прийдуть без своїх дружин. Однак в ЗМІ раніше повідомлялося про ймовірність присутності на заході Кейт Міддлтон.

Напередодні принц Гаррі прилетів із США до Великобританії. Його дружина Меган Маркл залишилася вдома із сином і новонародженою дочкою, яку, до речі, назвали на честь її бабусі Діани.

Єлизавета II не приїде на відкриття меморіалу

Також стало відомо, що Єлизавета II не приїде на відкриття пам'ятника на честь принцеси Діани. Її Величність також не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон.

Все тому, що у королеви запланував візит до Шотландії – Єлизавета відвідає благодійні організації в Глазго.

Яким буде пам'ятник Діані

Знімки пам'ятника з'являться безпосередньо в день церемонії відкриття. Зараз же відомо, що скульптуру створив Іен Ренк-Бродлі. Він написав портрет королеви Єлизавети II, що викарбуваний на всіх британських монетах.

Нещодавно стало відомо, що принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани.