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Хто прийде на відкриття пам'ятника принцесі Діані і що відомо про церемонію

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 13:50
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1 липня в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани
1 липня в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани
1 липня в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

1 червня, в день, коли принцесі Діані виповнилося б 60 років, на території Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття пам'ятника, присвяченого матері принців Вільяма і Гаррі та екс-дружині принца Чарльза – Діані Спенсер.

Нагадаємо, що леді Ді загинула в автомобільній катастрофі 31 серпня 1997 року. Вона потрапила у ДТП в тунелі на мосту Альма в Парижі, Франція. Раніше ми писали, що за життя Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася їй давати інтерв'ю.

Хто буде присутній на відкритті пам'ятника

Пам'ятник на честь принцеси Уельської буде розташований в Затонулому саду Кенсингтонського палацу. На церемонії повинні бути присутніми сини Діани – принци Вільям і Гаррі. Планувалося, що брати виступлять із промовою на честь матері, але так як вони зараз знаходяться в натягнутих відносинах, можливо, навіть стояти будуть окремо один від одного.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі
Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

За домовленістю, Вільям і Гаррі прийдуть без своїх дружин. Однак в ЗМІ раніше повідомлялося про ймовірність присутності на заході Кейт Міддлтон.

Напередодні принц Гаррі прилетів із США до Великобританії. Його дружина Меган Маркл залишилася вдома із сином і новонародженою дочкою, яку, до речі, назвали на честь її бабусі Діани.

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Єлизавета II не приїде на відкриття меморіалу

Також стало відомо, що Єлизавета II не приїде на відкриття пам'ятника на честь принцеси Діани. Її Величність також не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон.

Все тому, що у королеви запланував візит до Шотландії – Єлизавета відвідає благодійні організації в Глазго.

Яким буде пам'ятник Діані

Знімки пам'ятника з'являться безпосередньо в день церемонії відкриття. Зараз же відомо, що скульптуру створив Іен Ренк-Бродлі. Він написав портрет королеви Єлизавети II, що викарбуваний на всіх британських монетах.

Нещодавно стало відомо, що принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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