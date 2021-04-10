Принц Гаррі прилетить на похорон дідуся без Меган Маркл

Чи буде на похоронах герцог Сассекський було найбільшою інтригою

Головна інтрига прощання з принцом Філіпом розкрита – його онук, принц Гаррі прилетить на похорон з США, де зараз проживає.

"Герцог Сассекський прилетить зі свого будинку в США, щоб приєднатися до інших членів королівської сім'ї на церемонії", – повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

А ось його дружина Меган Маркл, вагітна другою дитиною, до Великобританії не збирається. Через пізній термін їй не рекомендовані перельоти. Хоча, повідомляють наближені до пари джерела, вона і хотіла віддати данину поваги принцу Філіпу.

"Герцогиня доклала всіх зусиль, щоб подорожувати разом з герцогом, але, на жаль, вона не отримала медичного схвалення від свого лікаря", – цитує своє джерело BAAZAR.com

Як відомо, похорон принца Філіпа відбудеться 17 квітня. У Великій Британії оголошено 8-денний траур.

Нагадаємо, принц Філіп у вересні 1973 року побував в Україні. До столиці герцог Единбурзький прилетів на власному літаку, причому за штурвалом був він. Були опубліковані архівні матеріали.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися