Принц Гаррі прилетить на похорон дідуся без Меган Маркл
Чи буде на похоронах герцог Сассекський було найбільшою інтригою
Головна інтрига прощання з принцом Філіпом розкрита – його онук, принц Гаррі прилетить на похорон з США, де зараз проживає.
А ось його дружина Меган Маркл, вагітна другою дитиною, до Великобританії не збирається. Через пізній термін їй не рекомендовані перельоти. Хоча, повідомляють наближені до пари джерела, вона і хотіла віддати данину поваги принцу Філіпу.
Як відомо, похорон принца Філіпа відбудеться 17 квітня. У Великій Британії оголошено 8-денний траур.
Нагадаємо, принц Філіп у вересні 1973 року побував в Україні. До столиці герцог Единбурзький прилетів на власному літаку, причому за штурвалом був він. Були опубліковані архівні матеріали.
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