Принц Гарри прилетит на похороны дедушки без Меган Маркл

Будет ли на похоронах герцог Сассекский, было большой интригой

Главная интрига прощания с принцем Филиппом раскрыта – его внук, принц Гарри прилетит на похороны из США, где сейчас проживает.

"Герцог Сассекский прилетит из своего дома в США, чтобы присоединиться к другим членам королевской семьи на церемонии", - сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.

А вот его супруга Меган Маркл, беременная вторым ребенком, в Великобританию не собирается. Из-за позднего срока ей не рекомендованы перелеты. Хотя, сообщают приближенные к паре источники, она и хотела отдать дань уважения принцу Филиппу.

"Герцогиня приложила все усилия, чтобы путешествовать вместе с герцогом, но, к сожалению, она не получила медицинского одобрения от своего врача", – цитирует свой источник BAAZAR.com

Как известно, похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. В Великобритании объявлен 8-дневный траур.

Напомним, принц Филипп в сентябре 1973 года побывал в Украине. В столицу герцог Эдинбургский прилетел на личном самолете, причем за штурвалом был он. Были опубликованы архивные материалы.

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