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Букінгемський палац назвав дату похорону принца Філіпа

Сьогодні, 19:06

Похорон чоловіка королеви Великої Британії відбудеться за тиждень

Похорон чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принца Філіпа відбудеться наступної суботи, 17 квітня. Про це повідомляє Букінгемський палац.

До цієї дати в Великій Британії оголошено 8-денний траур. Королівська родина дотримуватиметься трауру два тижні.

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Принца Філіпа поховають у Віндзорі. Церемонія розпочнеться о 15:00 за місцевим часом в каплиці Святого Георгія.

Як раніше повідомлялося, похорон буде не державним – на ньому буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.

Перед похороном тіло герцога Единбурзького перебуватиме в палаці Сент-Джеймс. Саме там кілька днів лежало тіло принцеси Діани 1997 року перед її похороном.

Нагадаємо, принц Філіп у вересні 1973 року побував в Україні. До столиці герцог Единбурзький прилетів на власному літаку, причому за штурвалом був він. Були опубліковані архівні матеріали.

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Єлизавета II похорон принц Філіп Букінгемський палац
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