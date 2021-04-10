Букінгемський палац назвав дату похорону принца Філіпа

Похорон чоловіка королеви Великої Британії відбудеться за тиждень

Похорон чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принца Філіпа відбудеться наступної суботи, 17 квітня. Про це повідомляє Букінгемський палац.

До цієї дати в Великій Британії оголошено 8-денний траур. Королівська родина дотримуватиметься трауру два тижні.

Читайте також: Говорив, що думав: 10 іронічних цитат принца Філіпа

Принца Філіпа поховають у Віндзорі. Церемонія розпочнеться о 15:00 за місцевим часом в каплиці Святого Георгія.

Як раніше повідомлялося, похорон буде не державним – на ньому буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.

Перед похороном тіло герцога Единбурзького перебуватиме в палаці Сент-Джеймс. Саме там кілька днів лежало тіло принцеси Діани 1997 року перед її похороном.

Нагадаємо, принц Філіп у вересні 1973 року побував в Україні. До столиці герцог Единбурзький прилетів на власному літаку, причому за штурвалом був він. Були опубліковані архівні матеріали.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися