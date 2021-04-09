Чи приїдуть принц Гаррі і Меган Маркл на похорон принца Філіпа

Зараз герцоги Сассекські проживають в США

Після звістки про смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II, всі чекають офіційних повідомлень зі співчуттями від всіх членів сім'ї, а особливо від принца Гаррі і Меган Маркл, які зараз проживають в США і знаходиться в сварці з родичами.

Принц Гаррі, Меган Маркл, принц Філіп Фото: Getty Images

За словами представників королівської сім'ї, всі подальші оголошення "будуть зроблені найближчим часом".

У зв'язку з пандемією COVID-19 і обмеженнями на міжнародні перельоти поки що неясно, чи прилетять герцог і герцогиня Сассекські до Великої Британії на похорон принца Філіпа. Цілком можливо, що приїде тільки Гаррі, оскільки Меган вагітна другою дитиною – малятко народиться вже цього літа.

Як повідомляє People, ймовірність того, що принц Гаррі приїде додому без дружини, дуже висока. У разі, якщо Меган вирішить відправитися до Британії разом з чоловіком, це буде перший раз, коли пара побачить всіх членів королівської сім'ї після скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

Нагадаємо, стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.

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