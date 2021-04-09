Принц Гаррі знайшов спосіб помститися королівської сім'ї за відібрані титули і звання
Королівський експерт розповів, що задумав принц Гаррі
Ми вже розповідали, що принц Гаррі буде продюсувати документальний фільм для Netflix про життя військових ветеранів з інвалідністю. Як припустили королівські експерти, герцог Сассекський не просто так вибрав цю тему. Про це повідомляє The Sun.
Фільм буде присвячений Invictus Games ( "Ігри непереможних") – спортивним змаганням, які принц заснував в 2014 році. Королівський експерт Філ Дампир вважає, що таким чином син принца Чарльза хоче помститися королівський родині за те, що у нього відібрали його військові звання.
"Створюється враження, що Гаррі завдав удар по королівської сім'ї і не збирається відступати найближчим часом. Я завжди розумів: щоб ви не думали про Мегзіт, ніхто не може відняти у Гаррі те, що він зробив з іграми Invictus. Очевидно, що він намагається це довести ", – сказав експерт.
Експерт зазначив, що для внука королеви дуже важливу роль відігравали його військові звання.
"Гаррі заявив, що все ще хоче" служити ". Герцог посилає повідомлення про те, що, хоча він більше не пов'язаний безпосередньо з озброєними силами, він буде продовжувати брати участь в них будь-яким можливим способом. Він каже, що ви можете відняти у нього титули, але не почуття обов'язку або зобов'язання. Зрештою, Гаррі провів десять років в армії і ризикував життям ", – пояснив Філ Дампир.
Королівський експерт не виключив, що новий фільм для Netflix несприятливо позначиться і так на натягнутих стосунках принца Гаррі з сім'єю.
"Він, здається, сповнений рішучості продовжувати робити те, що хоче, чого б це не коштувало його стосункам з Вільямом, з його батьком Чарльзом і, звичайно, з королевою", – сказав Дампир.
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