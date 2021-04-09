Принц Гаррі знайшов спосіб помститися королівської сім'ї за відібрані титули і звання

Королівський експерт розповів, що задумав принц Гаррі

Ми вже розповідали, що принц Гаррі буде продюсувати документальний фільм для Netflix про життя військових ветеранів з інвалідністю. Як припустили королівські експерти, герцог Сассекський не просто так вибрав цю тему. Про це повідомляє The Sun.

Фільм буде присвячений Invictus Games ( "Ігри непереможних") – спортивним змаганням, які принц заснував в 2014 році. Королівський експерт Філ Дампир вважає, що таким чином син принца Чарльза хоче помститися королівський родині за те, що у нього відібрали його військові звання.

Принц Гаррі і принц Філіп Фото: Getty Images

"Створюється враження, що Гаррі завдав удар по королівської сім'ї і не збирається відступати найближчим часом. Я завжди розумів: щоб ви не думали про Мегзіт, ніхто не може відняти у Гаррі те, що він зробив з іграми Invictus. Очевидно, що він намагається це довести ", – сказав експерт.

Експерт зазначив, що для внука королеви дуже важливу роль відігравали його військові звання.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

"Гаррі заявив, що все ще хоче" служити ". Герцог посилає повідомлення про те, що, хоча він більше не пов'язаний безпосередньо з озброєними силами, він буде продовжувати брати участь в них будь-яким можливим способом. Він каже, що ви можете відняти у нього титули, але не почуття обов'язку або зобов'язання. Зрештою, Гаррі провів десять років в армії і ризикував життям ", – пояснив Філ Дампир.

Королівський експерт не виключив, що новий фільм для Netflix несприятливо позначиться і так на натягнутих стосунках принца Гаррі з сім'єю.

"Він, здається, сповнений рішучості продовжувати робити те, що хоче, чого б це не коштувало його стосункам з Вільямом, з його батьком Чарльзом і, звичайно, з королевою", – сказав Дампир.

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