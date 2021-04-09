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Принц Гарри нашел способ отомстить королевской семье за отнятые титулы и звания

Сегодня, 12:34

Королевский эксперт рассказал, что задумал принц Гарри

Мы уже рассказывали, что принц Гарри будет продюсировать документальный фильм для Netflix о жизни военных ветеранов с инвалидностью. Как предположили королевские эксперты, герцог Сассекский не просто так выбрал эту тему. Об этом сообщает The Sun.

Фильм будет посвящен Invictus Games ("Играм непобедимых") – спортивным соревнованиям, которые принц основал в 2014 году. Королевский эксперт Фил Дампир считает, что таким образом сын принца Чарльза хочет отомстить королевский семье за то, что у него отобрали его воинские звания.

Принц Гарри и принц Филипп
Принц Гарри и принц Филипп
Фото: Getty Images

"Создается впечатление, что Гарри нанес удар по королевской семье и не собирается отступать в ближайшее время. Я всегда понимал: чтобы вы ни думали о Мегзите, никто не может отнять у Гарри то, что он сделал с играми Invictus. Очевидно, что он пытается это доказать", — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что для внука королевы очень были важны его воинские звания.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Гарри заявил, что всё еще хочет "служить". Герцог посылает сообщение о том, что, хотя он больше не связан напрямую с вооруженными силами, он будет продолжать участвовать в них любым возможным способом. Он говорит, что вы можете отнять у него титулы, но не чувство долга или обязательства. В конце концов, Гарри провел десять лет в армии и рисковал жизнью", – объяснил Фил Дампир.

Королевский эксперт не исключил, что новый фильм для Netflix неблагоприятно скажется и так на натянутых отношениях принца Гарри с семьей.

"Он, кажется, полон решимости продолжать делать то, что хочет, чего бы это ни стоило его отношениям с Уильямом, с его отцом Чарльзом и, конечно, с королевой", – сказал Дампир.

Ранее мы рассказывали, сколько раз в дом Гарри и Меган Маркл приезжала полиция.

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