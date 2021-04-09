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Після переїзду до США в будинок Меган і Гаррі дев'ять разів приїжджала поліція

Сьогодні, 10:07

У липні 2020 року подружжя купило особняк в Монтесіто, штат Каліфорнія

Влітку минулого року Меган Маркл і принц Гаррі купили розкішний будинок в Монтесіто, штат Каліфорнія, який обійшовся їм майже в 15 мільйонів доларів. За останні дев'ять місяців до подружжя дев'ять разів приїжджали копи.

Поліцейські виїжджали до дому Меган і Гаррі після спрацьовування там сигналізації. Про це пише The Daily Mail.

Принц Гарі та Меган Маркл
Принц Гарі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Тільки в липні 2020-го до каліфорнійського дому Гаррі і Меган поліція приїжджала чотири рази через сигналізацію.

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Напередодні католицького Різдва до поліції надійшло два виклики від пари – до їхнього будинку намагався проникнути нетверезий чоловік. Останній дзвінок до поліції від Меган Маркл і принца Гаррі зафіксований 16 лютого і знову через спрацювання сигналізації.

У будинку Меган і Гаррі дев'ять спалень, 16 ванних кімнат, ігрова зона, тренажерний зал, спа-комплекс і власний кінотеатр. На території також є тенісний корт, чайний будиночок, винний льох, гараж на п'ять машин і два гостьових будинки. Колишнім власником особняка був російський олігарх.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі збрехали 17 разів під час скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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принц Гаррі Меган Маркл
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