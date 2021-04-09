Після переїзду до США в будинок Меган і Гаррі дев'ять разів приїжджала поліція
У липні 2020 року подружжя купило особняк в Монтесіто, штат Каліфорнія
Влітку минулого року Меган Маркл і принц Гаррі купили розкішний будинок в Монтесіто, штат Каліфорнія, який обійшовся їм майже в 15 мільйонів доларів. За останні дев'ять місяців до подружжя дев'ять разів приїжджали копи.
Поліцейські виїжджали до дому Меган і Гаррі після спрацьовування там сигналізації. Про це пише The Daily Mail.
Тільки в липні 2020-го до каліфорнійського дому Гаррі і Меган поліція приїжджала чотири рази через сигналізацію.
Напередодні католицького Різдва до поліції надійшло два виклики від пари – до їхнього будинку намагався проникнути нетверезий чоловік. Останній дзвінок до поліції від Меган Маркл і принца Гаррі зафіксований 16 лютого і знову через спрацювання сигналізації.
У будинку Меган і Гаррі дев'ять спалень, 16 ванних кімнат, ігрова зона, тренажерний зал, спа-комплекс і власний кінотеатр. На території також є тенісний корт, чайний будиночок, винний льох, гараж на п'ять машин і два гостьових будинки. Колишнім власником особняка був російський олігарх.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі збрехали 17 разів під час скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.
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