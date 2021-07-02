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Прем'єра фільму Можеш мені вірити на телеканалі Україна: про що картина

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 липня, 15:45
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Головна героїня історії навіть в страшному сні не могла уявити, що їй доведеться пережити. Але Вероніка не звикла здаватися, тому спробує почати все заново
На телеканалі «Україна» - прем'єра картини «Можеш мені вірити»
На телеканалі «Україна» - прем'єра картини «Можеш мені вірити» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У понеділок, 5 липня, о 20:00 телеканал "Україна" покаже прем'єру 4-серійного фільму "Можеш мені вірити" виробництва компанії "Фільмстрім". Головна героїня історії навіть в страшному сні не могла уявити, що їй доведеться пережити. Але Вероніка не звикла здаватися, тому спробує почати все заново.

Переживши зраду і загибель чоловіка, опинившись без засобів до існування і ставши прийомною матір'ю для новонародженого сина молодої коханки чоловіка, яка втекла, Вероніка дізнається, що у цій історії є режисер. Хто стоїть за всім цим, навіщо зруйнував життя жінки і чи вдасться їй покарати винного?

Можеш мені віріти – прем'єра на телеканалі Україна
Можеш мені віріти – прем'єра на телеканалі Україна / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новій картині знялися актори Ольга Гришина, Олександр Кобзар, Олександр Нікітін, Іван Оганесян, Вікторія Білан, Марія Аглоткова і інші.

За словами Вікторії Білан, яка виконала роль Лариси, кращої подруги Вероніки і сестри її чоловіка Павла, у неї залишилися найтепліші спогади про роботу з режисером картини Анатолієм Матешко і всією командою проекту.

Можеш мені віріті – прем'єра на телеканалі Україна
Можеш мені віріті – прем'єра на телеканалі Україна / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Мене досі не відпускають неймовірні емоції від співпраці з Анатолієм Миколайовичем Матешко і генієм-оператором Сергієм Грабльовим. Вони майстерно вміють зібрати навколо себе мега-професіоналів, фахівців вищого класу і створити настільки теплу атмосферу, що все збуджує на прояв таланту. Хочу щиро подякувати всім, хто причетний до цього прекрасного творчого періоду мого життя. А ще спасибі за партнерів – це була справжня крута родина, – зазначає актриса.

Продюсери фільму – Наталія Стрібук, Вікторія Корогод, Віталій Сіренко, Ірина Франчук. Виробництвом на замовлення телеканалу "Україна" займалася компанія "Фільмстрім". Зйомки проходили в Києві і Київській області в цьому році.

Дивіться прем'єру 4-серійної картини "Можеш мені вірити" в понеділок, 5 липня, о 20:00 на телеканалі "Україна".

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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