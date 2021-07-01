Прем'єра на телеканалах Україна і Україна 24: Перші з Василем Головановим

Василь Голованов запросить до відвертої розмови людей, ім'я яких знайомі кожному українцю. Прем'єра – в п'ятницю, 9 липня, о 23:00 на телеканалі "Україна"

Прем'єра на телеканалах України і Україна 24: Перші з Василем Головановим / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Василь Голованов проведе цикл інтерв'ю з відомими особистостями в новій програмі "Перші". Прем'єра на телеканалі "Україна" відбудеться 9 липня в 23:00, а глядачі "України 24" зможуть дивитися ексклюзивну програму з 19-го липня.

"Говорити з особистостями, які творять історію, – відповідально. Але сьогодні дійсно не вистачає таких відвертих розмов. І ми з інформаційної командою вирішили це змінити. Програма "Перші" – це чесні інтерв'ю з героями нашого часу. Ми дізнаємося все про їхні перші злети й падіння, перші реальні зміни і перші здобутки", – розповів ведучий і журналіст Василь Голованов.

"Перші" – це цикл програм, в яких Василь Голованов проводить великі інтерв'ю з лідерами думок сучасності. У центрі уваги – співрозмовники ведучого, інсайда їх життя і одкровення.

Василь Голованов запросить до відвертої розмови людей, ім'я яких знайомі кожному українцю. Глядачі дізнаються, як веде себе герой програми в звичайному житті, що його оточує і що по-справжньому надихає. Звичайно, не обійдеться без важливих питань про нашу країну, відповіді на які дізнатися хоче кожен.

Прем'єра – в п'ятницю, 9 липня, о 23:00 на телеканалі "Україна". А глядачі телеканалу "Україна 24" побачать програму вже 19.07.

Тим часом інша програма на телеканалі Україна "Говорить Україна" дізнається, хто відповідальний за вагітність 12-річної школярки.