Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Прем'єра на телеканалах Україна і Україна 24: Перші з Василем Головановим

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 липня, 16:17
Копіювати лінк
Василь Голованов запросить до відвертої розмови людей, ім'я яких знайомі кожному українцю. Прем'єра – в п'ятницю, 9 липня, о 23:00 на телеканалі "Україна"
Прем'єра на телеканалах України і Україна 24: Перші з Василем Головановим
Прем'єра на телеканалах України і Україна 24: Перші з Василем Головановим / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Василь Голованов проведе цикл інтерв'ю з відомими особистостями в новій програмі "Перші". Прем'єра на телеканалі "Україна" відбудеться 9 липня в 23:00, а глядачі "України 24" зможуть дивитися ексклюзивну програму з 19-го липня.

"Говорити з особистостями, які творять історію, – відповідально. Але сьогодні дійсно не вистачає таких відвертих розмов. І ми з інформаційної командою вирішили це змінити. Програма "Перші" – це чесні інтерв'ю з героями нашого часу. Ми дізнаємося все про їхні перші злети й падіння, перші реальні зміни і перші здобутки", – розповів ведучий і журналіст Василь Голованов.

"Перші" – це цикл програм, в яких Василь Голованов проводить великі інтерв'ю з лідерами думок сучасності. У центрі уваги – співрозмовники ведучого, інсайда їх життя і одкровення.

Читайте також:

Василь Голованов запросить до відвертої розмови людей, ім'я яких знайомі кожному українцю. Глядачі дізнаються, як веде себе герой програми в звичайному житті, що його оточує і що по-справжньому надихає. Звичайно, не обійдеться без важливих питань про нашу країну, відповіді на які дізнатися хоче кожен.

Прем'єра – в п'ятницю, 9 липня, о 23:00 на телеканалі "Україна". А глядачі телеканалу "Україна 24" побачать програму вже 19.07.

Тим часом інша програма на телеканалі Україна "Говорить Україна" дізнається, хто відповідальний за вагітність 12-річної школярки.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
05
дній
06
годин
58
хвилин
27
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти