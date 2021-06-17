Говорить Україна дізнається, хто відповідальний за вагітність 12-річної школярки

17-річного підлітка підозрюють у згвалтуванні школярки, з якою у них були романтичні стосунки. Мати хлопця впевнена, що він не винен, але свого батьківства хлопець не заперечує

Телеведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в четвер, 17 червня, стане відомо про вагітність 12-річної Наталії. У ток-шоу звернулася мама хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні семикласниці. Жінка впевнена, що її син Сергій не винен, свого батьківства хлопець сам не заперечує, але стосунки з дівчиною у нього були за взаємною згодою. Що насправді відбувалося між підлітком і школяркою і яку умову висунули соціальні служби, дізнавшись про вагітність школярки, стане відомо в студії ток-шоу.

Після того, як матері Сергія подзвонили з поліції і заявили, що її син винен у згвалтуванні дівчини, той сам повідомив матері, що дійсно стане батьком, адже у них з 12-річною Наталею були романтичні стосунки. Сергій познайомився зі школяркою, коли її мама переїхала жити до брата батька. Спочатку хлопець ходив в гості до родини, а потім, переїхав до них. Але з часом семикласниця Наталя стала погано себе почувати, тому мама повела її до лікаря.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У березні дочка Наталя почала скаржитися на погане самопочуття: її нудило, болів живіт. Ми поїхали в лікарню до знайомого лікаря, і він мені сказав після УЗД, що я стану бабусею, що дочка на 11 тижні вагітності. У мене ледь щелепа не відпала. Наталя відразу почала кричати, що буде робити аборт! Лікар їй сказав, що, якщо зараз зробити аборт, в майбутньому вона не зможе мати дітей. Бо минулого літа були гінекологічні проблеми", – згадує мама дівчинки і додає, що Сергій заборонив робити аборт.

Жінка розповіла, що не писала заяву в поліцію. Гінеколог сама передала інформацію правоохоронцям, і ті приїхали до них додому. Допитали родину і Сергія. Всі говорили, що це не згвалтування, але справу відкрили.

Які плани на вагітну школярку і майбутню дитину має 17-річний Сергій? Яку умову висунули соціальні служби? Чи знала мати дівчинки про інтимний зв'язок підлітків? І хто повинен понести відповідальність, стане відомо на телеканалі "Україна".

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на каналі "Україна" по буднях о 20:10!

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Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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