DZIDZIO зняв Євгена Сморигіна в новому фільмі Де гроші

DZIDZIO був одним із зоряних детективів шоу Маска, де зазначив особливий акторський талант і харизму Євгена Сморигіна

DZIDZIO зняв Євгения Сморигіна в новому фільмі «Де гроші» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Таку обіцянку артист дав в шоу "Маска" персонажу жабеня, під маскою якого був Євген Сморигін. Михайло (DZIDZIO), який був одним із зіркових детективів шоу на телеканалі "Україна", ще тоді зазначив особливий акторський талант і харизму цієї "маски".

За сюжетом мій персонаж Міша шукає гроші для того, щоб звільнити свого друга Жорика. Коли ми вибирали акторів на ролі, то вчасно згадали про Женю і мою обіцянку на гіпершоу "Маска". Я подумав "Точно! Він підходить на цю роль краще за всіх, кого ми обирали". Все дуже добре склалося – спільне бажання і робочий графік! – розповідає режисер і виконавець головної ролі DZIDZIO.

Про співробітництво та здійснення обіцяного артисти відразу зі знімального майданчика повідомили на своїх інстаграм сторінках, чим дуже порадували шанувальників.

Я дуже зрадів цій пропозиції! Мені цікаво попрацювати з DZIDZIO. Ми вже не перший раз разом щось робимо: ми вже і сценку розігрували, і співали разом в одному шоу, тепер ось зіграємо разом у фільмі. Якщо чесно, то я пройшов без всяких кастингів і дуже вдячний Михайлу і всій команді за таку можливість! І назва така весела "Де гроші". Це дуже класний досвід! – ділиться враженнями актор Євген Сморигін.

Результат співпраці акторів побачимо в кінотеатрах в комедії-квест "Де гроші" вже восени!

Телеканал "Україна" представив 12-серійний серіал "САГА" – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що телеканал Україна став партнером фільму "Де гроші".