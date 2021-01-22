Представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню. Фанати назвали її "хітярою"

Гурт присвятив кліп пандемії COVID-19

Гурт Go_A, який цього року представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", презентував нову пісню "Шум".

У новій відеороботі на пісню учасники гурту в білих захисних костюмах і масках танцюють на тлі туманного міста. Все це стало відсиланням до пандемії COVID-19.

Головним героєм кліпу став фанат Go_A, якого запросили на зйомки самі учасники гурту. За сюжетом, чоловік, сумуючи за спілкуванням із людьми, мріє про повернення до звичного життя без дистанції. На мить його мрія здійснюється: і ось він уже танцює веснянку.

"Маніфест в формі музичного бачення наших предків про світобудову. Символічно водемо "ШУМ" як потребу в об'єднанні заради спільної мети. Разом ми можемо все – пам’ятаймо про це та не забуваймо цінувати те, що маємо!" – написано на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Багато хто з шанувальників уже оцінив роботу Go_A: "Так це ж хітяра", "Це шикарно. Мурашки так і йдуть по тілу від музики і співу ","Неймовірно".

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, гурт Go_A посіла перше місце на альтернативному шоу Євробачення в Ісландії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися