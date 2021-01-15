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Селена Гомес заспівала іспанською вперше за 10 років і випустила містичний кліп (відео)

Сьогодні, 14:00

Попередня іспаномовна композиція Гомес вийшла в 2010 році

Американська співака і актриса латиноамериканського походження Селена Гомес, яка зіграє роль першої відкритої лесбіянки-альпіністки, випустила нову іспаномовну пісню De Una Vez. Це її другий сольний іспаномовний сингл після Un Año Sin Lluvia 2010 року.

У новому кліпі Гомес метафорично описує свою творчу та особисту еволюцію, блукаючи кімнатами в містичному будинку. Зі спальні, багатою рослинами і мріями, до кімнати, наповненої лампами, що світяться, кухні з палаючої плитою і простору, де оживають вініл і інструменти – вона йде домом, розмірковуючи і оспівуючи свій кар'єрне і духовне зростання, повідомляє Rolling Stone.

Весь цей час на її грудях яскраво світиться укріплене кристалами серце – символ стійкості Селени, коли вона співає про особисте зцілення, розширення прав, можливостей і любові.

"Я неймовірно пишаюся своїм латиноамериканським походженням. Я вирішила заспівати іспанською, а пісня De Una Vez вийшла своєрідним гімном любові", – коментує свій новий трек Гомес.

Нагадаємо, Джордж Клуні і Селена Гомес визнані найвпливовішими людьми за версією People.

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