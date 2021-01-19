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"Воплі Відоплясова" повністю роздяглися і стрибнули в ополонку в новому кліпі: відео

Сьогодні, 12:16

Легендарний гурт випустив кліп на пісню "Лазня"

Легендарний український рок-гурт "Воплі Відоплясова" в новому кліпі "Лазня" закриває тему різдвяно-новорічних свят. 19 січня, коли відзначається велике релігійне свято Водохреще, відбулася прем'єра відео з купанням учасників гурту і друзів рокерів на морозі голяка!

За словами Олега Скрипки, лазня – це не просто традиція, а певна філософія життя: краще паритися в лазні, ніж паритися по життю. Баня прогріває і очищає тіло і душу, завжди сприяє щирій розмові, зміцнює організм.

За повір'ями, освячена на Водохреще вода наділяється цілющими чудодійними властивостями і символізує початок життя. Ще в давні часи дуже популярним був ритуал занурення в водойми на свіжому повітрі.

Нагадаємо, Селена Гомес заспівала іспанською вперше за 10 років і випустила містичний кліп. Ми також повідомляли, що за найдовший кліп в історії Twenty One Pilots потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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кліп Хрещення рок-гурт Воплі Відоплясова
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