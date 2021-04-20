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Щаслива без Родрігеса: Джей Ло показала, як проводить час в Домінікані

Сьогодні, 11:30

Співачка опублікувала нові фото, зроблені в Домінікані. Там Джей Ло зайнята на зйомках фільму

На радість фанатів, 51-річна Дженніфер Лопес, після розриву з Алексом Родрігесом, виглядає вельми щасливою. У своєму Instagram-профілі зірка виклала нові фото, на яких продемонструвала не тільки стильний образ, але й сяючу посмішку.

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Лопес одягнена в білу блузку на ґудзиках, яку поєднала із рваними джинсами. На обличчі у співачки легкий макіяж, а волосся укладене легкими хвилями.

Фото: instagram.com/jlo

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"Розмова за кавою", – підписала пост Дженніфер, в руках у якої чашка з буквою "J".

Фото: instagram.com/jlo

Минулого тижня Дженніфер Лопес опублікувала спільну заяву з Алексом Родрігесом, в якій оголосила про розрив.

"Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і сподіваємося, що нам це вдасться. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати одне одного в наших спільних справах і проектах. Ми бажаємо всього найкращого одне одному і дітям", – сказано в заяві пари.

Незабаром шанувальники помітили, що Лопес не носить каблучку, яку їй подарував Родрігес.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес назвали найпривабливішою знаменитістю за 40.

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