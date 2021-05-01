Відео дня: Пономарьов, Огнєвіч, Козловський та інші заспівали про Великодень на 12 мовах

Прем'єру піснеспіву приурочили до Великодня, який цього року відзначається 2 травня

Олександр Пономарьов зібрав українських (і не тільки) зірок, щоб заспівати "Христос Воскрес" на 12 різних мовах. Прем'єра відбулася в YouTube-каналі артиста ввечері в суботу, напередодні Великодня.

"Христос Воскрес!" у всьому світі виконують під різну музику, а Пономарьов створив єдину мелодію для всіх і зібрав дванадцять вітчизняних та міжнародних знаменитостей, щоб заспівати разом.

У записі взяли участь: Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома, Злата Огнєвіч, Віталій Козловський, Наталія Холоденко, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віктор Павлик, Арсен Мірзоян, оперний співак Хе Му та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим.

Посил у всьому цьому такий: ми всі різні, а бог – один.

А ми нагадуємо, що ідеї подарунків на Великдень, День вишиванки та інші травневі святя можна знайти в нашому спецрозділі Дарю по календарю.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися