Видео дня: Пономарев, Огневич, Козловский и другие спели о Пасхе на 12 языках

Премьеру песнопения приурочили к Пасхе, которая в этом году отмечается 2 мая

Александр Пономарев собрал украинских звезд, чтобы спеть "Христос Воскрес" на 12 разных языках. Премьера состоялась в YouTube-канале артиста вечером в субботу, накануне Пасхи.

"Христос Воскрес!" во всем мире исполняют под разную музыку, а Пономарев создал единую мелодию для всех и собрал двенадцать отечественных и международных знаменитостей, чтобы спеть вместе.

В записи приняли участие: Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома, Злата Огневич, Виталий Козловский, Наталья Холоденко, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виктор Павлик, Арсен Мирзоян, оперный певец Хэ Му и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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