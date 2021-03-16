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Олександр Пономарьов дотримується посту більше 20 років поспіль

Сьогодні, 09:55

На думку співака, головне в пості – очищення духовне

З 15 березня розпочався Великий піст. Дотримується посту більше 20 років поспіль співак Олександр Пономарьов. Що для народного артиста означає передвеликодній період – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

На думку Олександра Пономарьова, головне в пості – очищення духовне.

"Піст – це точно не дієта, хоча пост корисний і для душі, і для тіла. Це точно, бо святі старці говорили, що якщо ти щось забираєш у тіла, то додаєш своїй душі", – говорить співак.

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Олександр каже, що коли він поститься, йому на душі стає краще, а це перше і найголовніше.

"Тому постіться, якщо є така можливість і бажання, любіть один одного і не їжте один одного", – радить співак.

Раніше ми повідомляли, які продукти дозволені і заборонені під час Великого посту.

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Джерело: Сьогодні
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